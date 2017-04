(Previa) Europa y descenso se cruzan en Villarreal y Osasuna quiere soñar

Etiquetas

La pelea por estar en Europa y el descenso se entrelazarán este sábado en el Estadio de la Cerámica con el duelo entre el Villarreal y el Leganés, mientras que en El Sadar, Osasuna se quiere agarrar a sus débiles opciones de permanencia derrotando al Sporting de Gijón, y el Málaga busca volver hacerse fuerte en La Rosaleda ante el Valencia para poner distancia con el peligro, en partidos correspondientes a la jornada 33 de LaLiga Santander.

En el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), el Villarreal y el Leganés librarán un importante duelo para las aspiraciones de ambos. El 'Submarino Amarillo' busca afianzarse en su codiciada quinta plaza y el conjunto 'pepinero' arañar algo positivo en su pelea por permanecer un año más en la élite.

Los de Fran Escribá saben de la importancia de este partido, situado justo antes de visitar el martes que viene al Atlético de Madrid, y más tras haberse marchado de vacío de Mendizorrotza, perdiendo una buena oportunidad de haber recortado con la cuarta plaza del Sevilla, ya algo lejana (8 puntos) a la espera de lo que hagan los hispalenses ante el Granada.

Además, la distancia con sus perseguidores por las plazas europeas es poca, con el Athletic Club y la Real Sociedad acechantes para arrebatársela en caso de tropiezo ante un rival que buscará puntuar y poner fin a su mala racha.

Los de Asier Garitano aventajan en cinco puntos al Sporting de Gijón, pero al igual que sus rivales por el descenso, no ha sabido aprovechar los resultados negativos para abrir algo más de brecha. El Leganés acumula siete jornadas sin ganar, las tres últimas saldadas con derrota.

De todos modos, el conjunto madrileño no mirará su clasificación e intentará ser atrevido como lo ha sido en otros escenarios de primeros clasificados, aunque a domicilio le está costando pese al buen inicio que tuvo cuando ganó en tres de sus cuatro primeros desplazamientos. Desde entonces, sólo cuatro puntos de 36 posibles, y además problemas en ataque, que pueden agrandarse ante la segunda mejor defensa del campeonato.

Escribá no puede contar con el lesionado Víctor Ruiz, pero recupera a Jonathan dos Santos, Samu Castillejo y Roberto Soldado y devolverá al once a Manu Trigueros, mientras que Garitano tendrá las sensibles bajas de Alexander Szymanowski, de su habitual sustituto, Darwin Machis, de Omar Ramos y de Nabil El Zhar.

Más tensión habrá en El Sadar, donde a partir de las 18.30 horas se medirán el colista de LaLiga Santander, Osasuna, y el antepenúltimo, el Sporting, en lo que parece la última 'bala' para el conjunto rojillo para soñar con la permanencia.

Los dos equipos están separados por cinco puntos y el duelo es vital para ambos de cara a sus aspiraciones de permanencia, sobre todo por la visita del Leganés a Villarreal. Los de Peter Vasiljevic tienen al equipo madrileño a diez puntos, pero si ganan y este pierde, se situarían a siete y aún mantendrían esperanzas.

El mismo objetivo tienen los de Rubi, más presionados porque saben que el campo del último clasificado es una de las pocas salidas en las que pueden arañar tres puntos que pueden ser de oro si les ayuda el resultado del Estadio de la Cerámica.

Osasuna llega algo más animado a esta cita. Pese a caer claramente en el Vicente Calderón, las dos victorias seguidas anteriores ante el Alavés y Leganés han sido un acicate para una plantilla, que apoyada por su afición, no está dispuesto a rendirse ni a hacer de su feudo un lugar apacible. Por su parte, el Sporting acumula tres derrotas seguidas y lejos de El Molinón sólo ha sido capaz de arañar ocho puntos y de anotar 12 goles.

Por otro lado, la jornada sabatina se abrirá (13.00 horas) en La Rosaleda donde el Málaga intentará repetir ante el Valencia su actuación contra el FC Barcelona para sumar tres puntos que le distancien del descenso.

El equipo de Míchel tiene un colchón de once puntos sobre el Sporting y para no complicarse la vida tiene claro que debe sacar los puntos que juegue en casa y aunque enfrente tiene un rival que no se juega ya prácticamente nada, su buen momento de forma y sus ganas de acabar del mejor modo posible le convierten en una amenaza.

Los malaguistas rompieron su buena dinámica en Riazor y querrán resarcirse de la imagen dada con su octava victoria como locales y acercándose a las prestaciones mostradas ante el Barça. Míchel recupera a Ricca y José Rodríguez.

Enfrente, un Valencia que afronta el partido en el mejor momento de su turbulenta temporada después de encadenar su mejor racha de todo el año con cuatro jornadas sin perder y con 10 de 12 puntos posibles en el bolsillo.

Voro ha terminado por dar tranquilidad a un equipo 'che' que ahora está sacando parte del potencial que se le presuponía y que no quiere que este final de temporada le desconecte con un nuevo examen a domicilio, donde más débil se ha mostrado. La baja de Gayà seguirá dando minutos al canterano Lato.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

- Viernes 21.

Sevilla - Granada. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 21:00.

- Sábado 22.

Málaga - Valencia. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 13:00.

Villarreal - Leganés. Jaime Latre (C.Aragonés) 16:15.

Osasuna - Sporting. Gil Manzano (C.Extremeño) 18:30.

Espanyol - Atlético. Vicandi Garrido (C.Vasco) 20:45.

- Domingo 23.

R. Sociedad - Deportivo. Ocón Arráiz (C.Riojano) 12:00.

Celta - R. Betis. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16:15.

Las Palmas - Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz) 18:30.

R. Madrid - FC Barcelona. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20:45.

- Lunes 24.

Eibar - Athletic. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 20:45.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

1. Real Madrid 31 23 6 2 82 33 75.

2. Barcelona 32 22 6 4 91 30 72.

3. Atlético Madrid 32 19 8 5 59 24 65.

4. Sevilla 32 18 8 6 56 39 62.

5. Villarreal 32 15 9 8 46 26 54.

6. Athletic Club 32 16 5 11 45 37 53.

7. Real Sociedad 32 16 4 12 48 45 52.

8. Eibar 32 14 8 10 52 44 50.

9. Espanyol 32 13 10 9 44 42 49.

10. Celta Vigo 31 13 5 13 48 51 44.

11. Alavés 32 11 10 11 31 39 43.

12. Valencia 32 11 7 14 47 54 40.

13. Las Palmas 32 10 8 14 51 57 38.

14. Real Betis 32 9 7 16 35 51 34.

15. Málaga 32 8 9 15 36 49 33.

16. Deportivo Coruña 32 7 10 15 35 50 31.

17. Leganés 32 6 9 17 26 49 27.

18. Sporting Gijón 32 5 7 20 34 64 22.

19. Granada CF 32 4 8 20 27 68 20.

20. Osasuna 32 3 8 21 32 73 17.