(Previa) Levante y Valencia viven un derbi igualado y Betis y Deportivo miden sus urgencias

Etiquetas

Levante y Valencia tratarán de confirmar sus buenas sensaciones de este principio de temporada en un derbi valenciano que se presenta equilibrado, mientras que el Betis y el Deportivo medirán sus urgencias tras un comienzo no tan positivo, en los partidos que completan este sábado la cuarta jornada de LaLiga Santander.

Los dos equipos de Valencia serán los encargados de abrir la actividad sabatina en el Ciutat de València (13.00 horas) y lo harán empatados en la clasificación a cinco puntos y sin todavía conocer la derrota en sus tres primeros partidos del campeonato.

Ambos vienen de sacar puntos ante rivales complicados, aunque es el equipo 'granota' el que teóricamente lo tenía más complicado por visitar el Santiago Bernabéu donde empató a uno y no pasó excesivos apuros. Los 'che', por su parte, igualaron sin goles en Mestalla, pero lo hicieron ante un Atlético de Madrid frente al que demostraron que con Marcelino García parece que van por el buen camino.

Y es que el técnico asturiano, pese a que sólo tiene la victoria en el debut ante Las Palmas, ha despertado ilusión en la afición, sobre todo por la imagen ofrecida en su segundo partido, también en el Bernabéu, frente al que empató a dos, aunque llegó a ir por delante.

El duelo se presenta muy equilibrado, sobre todo por las cualidades que han mostrado los dos equipos, muy disciplinados en lo táctico y con buen desempeño defensivo, pero también con problemas para hacer gol, por lo que los dos técnicos, que se conocen muy bien, saben que el derbi se puede decidir por detalles.

Juan Ramón López Muñiz seguirá con la baja de Morales, que cumplirá su último partido de sanción, y tampoco podrá contar con el capitán Iván López, lesionado ante el Real Madrid. Sin embargo, recupera al centrocampista macedonio Enis Bardhi, que descansó el pasado sábado, y que puede vivir su duelo particular en esa zona con Dani Parejo.

Por su parte, Marcelino García metió en su convocatoria al central brasileño Gabriel Paulista, pero ahora tendrá que decidir si le pone de inicio o le reserva por haber una próxima jornada entre semana.

MEL VUELVE AL VILLAMARÍN

Además, en el Benito Villamarín (18.30 horas), se cruzarán el Real Betis y el Deportivo de La Coruña dos equipos con urgencias después de un inicio dubitativo, aunque los verdiblancos tienen un triunfo en su haber, el logrado ante el Celta.

Sin embargo, el proyecto liderado por Quique Setién está dejando dudas después de dos derrotas a domicilio, eso sí en escenarios complicados como el Camp Nou y el Estadio de la Cerámica. Ahora, ante su público, el conjunto bético espera sumar tres puntos ante un conjunto coruñés, en peor situación.

De todos modos, el técnico rival, Pepe Mel, atraerá también los focos por su paso y vinculación personal por el Betis. En su primera visita a la que fue su casa durante muchos años, el entrenador madrileño necesita también los puntos para enderezar un inicio marcado por las duras derrotas en Riazor ante el Real Madrid (0-3) y Real Sociedad (2-4).

Mejorar a nivel defensivo se presenta vital para arañar algo positivo, aunque Mel podría apostar por un once muy ofensivo en el que Lucas Pérez podría ser titular junto a Andone y Adrián. Setién no retocará su equipo, aunque volverá el mexicano Andrés Guardado al once.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 4.

-Viernes 15.

Eibar - Leganés. Martínez Munuera (C. Valenciano) 21:00.

-Sábado 16.

Levante - Valencia. Del Cerro Grande (C. Madrileño) 13:00.

Getafe - Barcelona. Fernández Borbalán (C. Andaluz) 16:15.

Betis - Deportivo. Undiano Mallenco (C. Navarro) 18:30.

Atlético - Málaga. Sánchez Martínez (C. Murciano) 20:45.

-Domingo 17.

Alavés - Villarreal. Jaime Latre (C. Aragonés) 12:00.

Girona - Sevilla. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 16:15.

Las Palmas - Athletic. González Fuertes (C. Asturiano) 18:30.

Real Sociedad - Real Madrid. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 20:45.

-Lunes 18.

Espanyol - Celta. Alberola Rojas (C. Castellano-manchego) 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos. J G E P GF GC Ptos.

1 Barcelona 3 3 0 0 9 0 9.

2 Real Sociedad 3 3 0 0 10 4 9.

3 Sevilla 3 2 1 0 5 1 7.

4 Athletic Club 3 2 1 0 3 0 7.

5 Leganés 3 2 0 1 3 2 6.

6 Atlético 3 1 2 0 7 3 5.

7 Real Madrid 3 1 2 0 6 3 5.

8 Levante 3 1 2 0 4 3 5.

9 Valencia 3 1 2 0 3 2 5.

10 Getafe 3 1 1 1 2 2 4.

11 Girona 3 1 1 1 3 4 4.

12 Celta 3 1 0 2 4 5 3.

13 Villarreal 3 1 0 2 3 5 3.

14 Las Palmas 3 1 0 2 4 7 3.

15 Real Betis 3 1 0 2 3 6 3.

16 Eibar 3 1 0 2 1 4 3.

17 Deportivo 3 0 1 2 4 9 1.

18 Espanyol 3 0 1 2 1 7 1.

19 Málaga 3 0 0 3 1 5 0.

20 Alavés 3 0 0 3 0 4 0.