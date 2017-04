Previa del RCD Espanyol - FC Barcelona

Etiquetas

Espanyol y Barça afrontan un derbi clave

El RCD Espanyol recibe este sábado al FC Barcelona en el RCDE Stadium --20.45 horas/Movistar Partidazo-- en el derbi catalán de la 35ª jornada de LaLiga Santander que puede ser clave tanto para los blanquiazules, si quieren seguir aspirando a Europa, y sobre todo para un Barça que tiene este choque marcado en rojo en su asalto al Real Madrid por el título, pues es una salida complicada por lo que conlleva un derbi y además tan igualado.

Los 'pericos' quieren recibir con orgullo a sus rivales y lograr una victoria que se les resiste en los últimos derbis y que les permitiría seguir aspirando a Europa, el objetivo subversivo pese a que de cara a la galería desde la directiva se hable de 'Top 10' como meta. Al Barça, por contra, no le queda otra que ganar si quiere seguir aspirando a revalidar LaLiga aunque, esta vez, saldrá a jugar sabiendo el resultado del Real Madrid.

Tras el Clásico del Santiago Bernabéu (2-3) el Barça está igualado a puntos con un Real Madrid que no ha vuelto a perder, y que sabe que si no falla el título será suyo. Los blaugranas deben esperar un 'pinchazo' blanco pero sin fallos, pues no serviría de nada una derrota de los de Zidane si el Barça sigue regalando puntos inesperados.

No sería ninguna sorpresa que el Barça fallara en el RCDE Stadium, dado que el Espanyol afronta este partido no solo con orgullo sino con ilusión y con fundamentos deportivos, quizá en su mejor campaña de los últimos tiempos. Los de Quique Sánchez Flores, pese a empatar en El Molinón (1-1) y perder en casa frente al Atlético de Madrid (0-1), todavía tienen Europa a tiro matemáticamente, a 9 puntos con 12 por disputarse.

Pero subirse al tren europeo pasa por ganar a un Barça que está abonado a puntuar en Cornellà. Ni con Pep Guardiola, ni con Tito Vilanova, ni con Gerardo 'Tata' Martino ni con Luis Enrique han perdido los blaugranas en sus últimas cinco visitas al rival vecino. No obstante, en la última campaña de Guardiola y el año pasado el resultado fue un empate que, quizá, no dejaría contento a nadie en función de otros resultados.

Un derbi clave, un derbi que llega en buen momento tanto para Espanyol, pese a ese pequeño bache propiciado sobre todo por el empate en Gijón, como para un Barça que una vez olvidado el traspié europeo está centrado en LaLiga Santander. Los blaugranas aplastaron al colista Osasuna en el Camp Nou (7-1) en un partido en el que Leo Messi celebró con un doblete el haber llegado a los 500 goles como blaugrana.

No estuvo en esa goleada un Neymar que, cumplidos los tres partidos de sanción por su expulsión en la derrota ante el Málaga (2-0 en La Rosaleda) ante Real Sociedad, Real Madrid y Osasuna --con tres triunfos blaugranas--, regresará al equipo. "Neymar va a ser vital y necesario de cara al partido de esta jornada ante el Espanyol", alegó Luis Enrique en la previa del derbi. La duda será el capitán Andrés Iniesta, con molestias en el abductor.

Por parte local, Quique Sánchez Flores aseguró que el delantero Léo Baptistao "no está para jugar muchos minutos" aunque sí podría entrar de refresco desde el banquillo en caso de necesidad. Además, Aarón arrastra molestias, y también es duda aunque podría estar en el once inicial en el lateral zurdo, con Marc Navarro en la banda derecha una vez que está consolidándose en el primer equipo blanquiazul.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Diego López; Marc Navarro, David López, Reyes, Aarón; Jurado, Víctor Sánchez, Javi Fuego, Piatti; Caicedo y Gerard Moreno.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Suárez y Neymar.

--ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C. Navarro).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 20.45 horas/Movistar Partidazo.