(Previa) La Real Sociedad puede enviar al 'infierno' al Granada

La Real Sociedad intentará continuar firme en la pugna por los puestos que dan acceso a la Europa League con una victoria este sábado en Anoeta (13.00 horas) ante un Granada muy acuciado y con pie y medio en la Liga 1,2,3, en partido correspondiente de la jornada 35 de LaLiga Santander.

El conjunto 'txuri-urdin' pelea con el Villarreal y el Athletic Club por las dos plazas europeas y no depender de lo que suceda en la Copa del Rey en relación a la séptima posición, mientras que el nazarí, penúltimo a diez puntos de la salvación está en una situación muy delicada y ni siquiera ganar en Donosti podría ayudarle.

Los de Eusebio Sacristán están animados después de iniciar su semana de tres partidos del mejor modo posible, sacando los seis puntos, en casa ante el Deportivo (1-0) y a domicilio en un feudo complicado como Mestalla (2-3) y saben que sus opciones pasan sobre todo por no dar concesiones ante su afición.

El técnico no podrá contar para este choque con piezas claves como el central Íñigo Martínez, que podría ser sustituido por Mikel González o Aritz Elustondo, y el delantero Willian José. El mexicano Carlos Vela, suplente en Mestalla, volverá al once como acompañante de Juanmi en ataque.

Peor es el panorama en el Granada, que tras encajar el pasado martes en el Nuevo Los Cármenes ante el Málaga (0-2) su cuarta derrota seguida y su novena jornada sin ganar, parece abocado a acompañar a Osasuna a la División de Plata.

Los de Tony Adams llevan dos meses sin ganar y a domicilio sus números son poco esperanzadores: ninguna victoria, cuatro puntos, once goles anotados y 46 recibidos. De este modo, los tres puntos se antojan complicados y en el caso de no hacerlo, las probabilidades de descender aumentarán porque no le valdrían ni siquiera derrotas de Leganés y Deportivo. Si gana y estos también lo hacen, tampoco tendrá salvación.

--HORARIOS DE LA JORNADA 35.

-Viernes.

Villarreal - Sporting. Estrada Fernández (C.Catalán) 20.45.

-Sábado.

Real Sociedad - Granada. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 13.00.

Real Madrid - Valencia. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.

Las Palmas - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.

Espanyol - FC Barcelona. Undiano Mallenco (C.Vasco) 20.45.

-Domingo.

Osasuna - Deportivo. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 12.00.

Betis - Alavés. Ocón Arráiz (C.Riojano) 16.15.

Eibar - Leganés. Álvarez Izquierdo (C.Catalán) 18.30.

Celta - Athletic. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 20.45.

-Lunes.

Málaga - Sevilla. Martínez Munuera (C.Valenciano) 20.45.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

1. Barcelona 34 24 6 4 101 33 78.

2. Real Madrid 33 24 6 3 90 38 78.

3. Atlético Madrid 34 20 8 6 60 25 68.

4. Sevilla 34 20 8 6 60 40 68.

5. Villarreal 34 17 9 8 49 27 60.

6. Athletic Club 34 18 5 11 48 38 59.

7. Real Sociedad 34 18 4 12 52 47 58.

8. Eibar 34 14 9 11 52 45 51.

9. Espanyol 34 13 11 10 45 44 50.

10. Alavés 34 11 12 11 32 40 45.

11. Celta Vigo 33 13 5 15 49 54 44.

12. Valencia 34 11 7 16 49 59 40.

13. Las Palmas 34 10 9 15 52 61 39.

14. Málaga 34 10 9 15 40 49 39.

15. Real Betis 34 10 7 17 37 53 37.

16. Deportivo Coruña 34 7 10 17 37 57 31.

17. Leganés 34 7 9 18 30 51 30.

18. Sporting Gijón 34 5 9 20 37 67 24.

19. Granada CF 34 4 8 22 27 72 20.

20. Osasuna 34 3 9 22 35 82 18.