Quique Estebaranz: "Quiero pensar que el Real Madrid no pasará por encima del Barcelona"

El exjugador del FC Barcelona Quique Estebaranz ha señalado este jueves que no piensa que el Real Madrid vaya a pasar "por encima" del conjunto de Luis Enrique tras las últimas salidas europeas de los blaugrana, aunque la visita al Santiago Bernabéu "no es un partido más" de Liga.

"Quiero pensar que el Real Madrid no pasará por encima del Barcelona pero puede ser. Cuando se visita el Santiago Bernabéu no es un partido más de LaLiga Santander. El Barça tendrá ese plus de motivación para ponérselo difícil. Son hipótesis que solo los jugadores nos podrán demostrar el domingo", aseguró ante los medios antes de participar en el 'Desafío NACEX' de pádel en Madrid.

En esa misma línea, Estebaranz concretó que en un Clásico, "la clasificación no importa y da igual como lleguen los dos equipos" por lo que "no hay un candidato seguro a ganar". Aún así, apuntó que "el Real Madrid lo tiene más fácil, entre comillas".

"Siempre hemos visto que dan igual las expectativas de quien será mejor porque puede aparecer un elemento sorpresa o no aparece nada. No deja de ser la mayor fiesta del fútbol a nivel de clubes. Ojalá gane el Barça para que la Liga tenga ese condimento añadido", subrayó.

Respecto a la eliminación en Liga de Campeones de los blaugrana, señaló que "no debería verse como una depresión para los jugadores, ya que son atletas de élite, a diferencia del resto de humanos". "No deben lamerse las heridas sino ir a por el Real Madrid", concretó.

En cuanto a la ausencia de Neymar por sanción, lo catalogó de "jugador importante" aunque el otro día contra la Juventus "nada de nada". "Messi no está siendo muy determinante últimamente y se va a extramotivar por jugar contra el Real Madrid, así como el resto de jugadores", concluyó.