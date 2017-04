Quique Sánchez Flores: "Puliendo cosas seremos mejores"

Etiquetas

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha declarado este lunes que el conjunto 'perico' todavía no se considera un "equipo reloj", que puede marcar de forma clara el camino que le queda hasta final de temporada, aunque se ha logrado "el respeto" por parte del resto de equipos de LaLiga Santander.

"No hemos tenido miedo en ningún momento de la temporada. Somos muy exigentes y en cuanto nos descolocamos un poco ya nos molesta. Ahora mismo no somos un equipo reloj. Puliendo cosas seremos mejores, ahora mismo somos un equipo respetado pero podemos crecer más", aseguró en rueda de prensa.

En esa misma línea, el preparador madrileño mantuvo su discurso reconocido de "mejorarse" a ellos mismos. "Tenemos un sentimiento espanyolista de haber disfrutado muchos partidos y haber sufrido poco. Pase lo que pase de aquí a final de temporada tenemos el guión muy interiorizado", matizó.

El conjunto blanquiazul visita esta jornada al Sporting, con la baja de Javi López en la lista. "Javi está en el mejor momento de la temporada, pero tenemos dos jugadores más que pueden ocupar esa posición (Marc Navarro y Víctor Sánchez). No queremos poner en riesgo su rendimiento", confirmó para quitar importancia a la ausencia del lateral en la convocatoria.

Por otro lado, destacó la presencia de tres porteros en la lista. "Cuando viajamos fuera no queremos tener ninguna sorpresa en el entrenamiento y por eso viajamos con tres". Además, dejó entrever la presencia en el once de Navarro. "Necesitamos piernas frescas, frescura y otro tipo de características", afirmó.

"El partido nos dirá si nos queda un final de temporada bueno, con rivales que no están relativamente lejos de nosotros. Será un partido parecido al de Leganés, con un Sporting que se está jugando mucho aunque un equipo poco más experto y ante una afición que aprieta mucho en El Molinón", añadió.

Preguntado por el derbi del sábado, Sánchez Flores ha centrado todas las miradas en el Sporting. "Ahora mismo no entra en nuestros planes pensar en nada más que no sea el Sporting. Los futbolistas no están pensando el Barça sino en un equipo que nos va a exigir mucho. Cuando juguemos el partido de mañana hablaremos del siguiente", opinó.

"Hemos tenido muy pocos partidos iguales esta temporada. El equipo anda encontrándose. Si tenemos la seguridad de que siempre tenemos la misma respuesta ante cualquier rival, sabemos que es el Espanyol que queremos. Ahora no la tenemos pero estamos en un buen rival general". subrayó.

Además, Sánchez Flores indicó que "el Espanyol del futuro debe ser mejor". "Este año es una dificultad muy grande. Todo lo que se trabaje en el futuro debe ser sobre una base sólida, que se está construyendo. Mejoraremos en jugadores, planteamientos, conceptos, en todo. El futuro es ilusionante y las ideas del club son ideas de grandeza", remarcó.

"La afición ha estado de '10' desde principio de temporada, con un calendario brutal, resultados nada positivos y fueron asimilando el cambio que se ha producido en el club. Es un 'subidón' la escalada del equipo y eso es lo que hará grande al equipo, con un atmósfera de equipo grande", concluyó el entrenador del conjunto catalán.