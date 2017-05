Quique Setién: "No contemplo entrenar al Barça"

Etiquetas

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado que no contempla la posibilidad de entrenar a su rival de esta jornada, el FC Barcelona, la próxima temporada, después de anunciar que no continuará en el conjunto canario y de que Luis Enrique confirmase su marcha del cuadro culé, y ha afirmado que este domingo se juegan "la honra y la dignidad" en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas) a pesar de no necesitar nada en términos clasificatorios.

"Me constan los rumores que me ligan al Barça, pero es una posibilidad que no contemplo. No sé si todavía tengo el nivel para entrenar al Barcelona. He estado dos años entrenando en Primera y tengo una idea clara de cómo juega el Barça, muchas cosas que hago vienen de la filosofía Cruyff", declaró en una entrevista a Esports COPE.

Sin embargo, no desmintió las informaciones que le sitúan en el Real Betis la próxima campaña. "Espero no quedarme en el paro. De momento no hay nada. Todo el mundo habla, pero son rumores, yo no tengo ningún compromiso con nadie. Creo que no se hará hasta que no se clarifique la situación por arriba en la Liga", señaló.

Por otra parte, el técnico cántabro considera que el equipo azulgrana puede conquistar el título, a pesar de contar con los mismos puntos (84) y un partido más que el Real Madrid. "A veces en el fútbol pasan cosas impensables. El Barcelona ya consiguió dos Ligas cuando el Tenerife le ganó al Real Madrid y esta puede ser la misma situación", recordó sobre la resolución de las temporadas 1991-92 y 1992-93.

A pesar de no jugarse nada este domingo, Setién apuntó a que deben ganar por "honra y dignidad". "Nos jugamos algo tan importante casi como el Barcelona, la honra y la dignidad. Dada la trayectoria que llevamos últimamente, tenemos la obligación de hacer un buen partido ante nuestra afición y cambiar la imagen que estamos dando", indicó, haciendo referencia a las cinco jornadas sin ganar y las tres derrotas consecutivas en los últimos encuentros.

"Este partido nos coge en el peor momento y al Barça en el mejor, jugándose el campeonato. Pero el fútbol siempre hace regates inesperados y a veces salta la sorpresa mayúscula. Estamos convencidos de que volvemos a ser los que éramos y este partido es especial por la motivación que representa", prosiguió.

Por último, el preparador del conjunto amarillo explicó, respecto al bajón del equipo, que ha habido "circunstancias que han alterado la situación". "El hecho que yo comunicara que no iba a continuar ha podido influir, y el hecho de que haya algunos jugadores que acaban contrato y todavía no sepan si van a continuar", concluyó.