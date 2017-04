Raúl Balbo pide "justicia" para su hijo Emanuel y para que "no le pase lo mismo a ningún otro"

Etiquetas

Raúl Balbo, padre del hincha fallecido tras ser arrojado por otros aficionados desde una grada del estadio Mario Alberto Kempes durante el partido entre Belgrano y Talleres, pidió "justicia" para su hijo Emanuel.

"Por supuesto que quiero justicia para mi hijo y para que no le pase lo mismo a ningún otro", aseguró Raúl Balbo en el programa 'El Larguero' de la cadena SER donde confesó que no había visto las imágenes de lo sucedido. "Ni las quiero ver", aseveró.

El padre del aficionado reconoció que le "gustaría saber por qué lo hicieron" y por qué los agresores actuaron así "por una palabra de una persona que a lo mejor ni conocían".

"A mí hace cuatro años me mataron a un 'pibe' de 14 años dos tipos en un auto haciendo picadas y se chocaron contra él y mi hijo y yo siempre nos cruzábamos con uno de ellos porque estaba suelto y ahora con tan mala suerte que se encontró con uno de ellos, que empezó a gritar que era un hincha infiltrado de Talleres y los otros energúmenos le empezaron a agredir y le tiraron", relató Balbo, que apuntó que cuando llegó al hospital ya le dijeron que su hijo tenía "un uno por ciento de posibilidades" de sobrevivir.

Raúl Balbo, que al contrario de su hijo es aficionado de Talleres, indicó que Emanuel "no se perdía ni un partido de Belgrano", mientras que él, que se había jugado "cuatro kilos de carne" a que ganaba su equipo, no iba nunca al estadio por el temor a la "seguridad" que le puedan dar en la actualidad el fútbol argentino donde se niega "a pagar una entrada sin una garantía de vida". "Hablé con el presidente de la AFA, con el presidente de Belgrano y ninguno me va devolver a mi hijo", sentenció.