Repesa: "Hemos estado muy lejos de poder igualar el partido"

El entrenador del EA7 Emporio Armani Milan, Jasmin Repesa, ha lamentado este viernes tras perder contra el FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana (89-75) en la decimocuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga que nunca estuvieron cerca de poder igualar la contienda una vez que el Barça ya logró una buena renta en el primer cuarto.

"Abrimos el partido muy mal. El Barça ha logrado una diferencia que ha conseguido mantener hasta el final, la única cosa positiva es que lo seguimos intentando pero hemos estado muy lejos de poder igualar el partido", señaló en rueda de prensa.

Repesa no quiso comentar si, tras la mala racha de resultados, intentarán reforzar al equipo para no decir pronto adiós a las opciones de clasificarse para los 'play-offs'. "Ya veremos, es una cosa que debemos decidir internamente en casa, ahora no podemos hablar de esto sino sólo del partido", apuntó.

Con esta derrota, ya son siete las que han encajado de forma consecutiva y el equipo está con 4 triunfos y 10 tropiezos, colistas de la competición junto al Galatasaray turco, pese a que empezaron la competición con un balance de 4-3 antes de estancarse.