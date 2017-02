Reyes: "No tenemos que volvernos locos por haber ganado tres partidos"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol José Antonio Reyes ha afirmado este miércoles que el equipo "no debe volverse loco" por haber ganado los últimos tres encuentros en LaLiga, aunque también ha reconocido que deben ir "partido a partido" y no obsesionarse por acabar al final de temporada en posiciones europeas.

"Hubieron rachas malas y el equipo salió con la misma mentalidad. No hay que lanzar las campanas al vuelo ni volvernos locos por haber ganado tres partidos, ya que LaLiga es larga y complicada, por lo que deberemos estar muy atentos de cara a los próximos compromisos", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

Ante ello, admitió que deben ir "partido a partido", y que todo pasa por ganar a la Real Sociedad este viernes en LaLiga. "¿Si tenemos equipo para ir a Europa? Lo único que sabemos es que tenemos que salir a ganar ante la Real Sociedad. Estamos con la mentalidad de ir partido a partido, conseguir los máximos puntos, y a final de temporada veremos dónde terminamos", aseguró.

"Está claro que cuando te explican el proyecto siempre piensas que el primer año cuesta adaptar a los nuevos jugadores, al técnico, pero el objetivo se está cumpliendo a medida que van pasando los partidos", explicó el '9' blanquiazul.

En referencia a la última victoria lograda en el campeonato liguero ante el Málaga, Reyes aclaró que lo mejor de aquel encuentro fue el resultado más que el juego del equipo. "Cada vez que juegas fuera es complicado ganar y tener posesión del balón, y más cuando tienes delante a un rival necesitado. Lo importante fue el resultado más que el juego, ya que al final de temporada la gente no se queda con si has jugado bien o no, sino con los tres puntos y si estás arriba en la tabla", reiteró.

Otro de los aspectos que trató fue la fisura que Pablo Piatti sufrió el fin de semana pasado en el hueso temporal del cráneo, además de los otros lesionados con los que cuenta Quique Sánchez Flores. "Hay muchos lesionados, no sólo él, y todo son importantes para el equipo, quien esté en su lugar intentará hacerlo lo mejor posible, esa es nuestra mentalidad. Ahora solo pensamos en los que estamos disponibles", argumentó.

"Me siento muy a gusto jugando en la media punta. Es donde jugué en pretemporada y cada partido me siento mejor, y además el equipo va ganando", añadió a nivel personal, pese a que también confirmó que le gustaría seguir la temporada que viene, ya que firmó por la actual campaña además de otra opcional.

"Mi ilusión es seguir aquí. Me encuentro bien, a gusto, estoy feliz, y no tengo duda de que si las cosas van como ahora mismo me gustaría seguir. La verdad es que a día de hoy me siendo muy cómodo", concluyó.