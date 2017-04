Roque Mesa: "La llegada de Setién me ayudó a afianzarme y entender el fútbol de otra manera"

Etiquetas

El centrocampista español de la Unión Deportiva Las Palmas hizo balance sobre la estancia de su actual entrenador, Quique Setién, en el banquillo del equipo amarillo, un profesional que supuso para Mesa "un paso importante" en su carrera y con el que guarda una relación "bastante especial".

"La llegada de Quique para mí supuso un paso importante para afianzarme en primera división y para entender de otra manera el fútbol. Yo con él, aparte de lo deportivo que ya sabemos que me ha dado la confianza de jugar todo o casi todo y de ser un hombre importante, personalmente siempre me ha dado muchos consejos, intenta que mejore. Le agradeceré siempre lo que ha hecho por mí", declaró Mesa en una entrevista a Sportium.

En cuanto al duelo liguero correspondiente a la jornada 35 que le enfrentará al Atlético de Madrid este sábado (18.30 horas) en el Estadio de Gran Canaria, el mediocampista afirmó que puntuar ante el conjunto rojiblanco es "muy difícil", dado que el Atlético no ha recibido un solo gol en sus visitas a las Islas Canarias.

"Es un equipo que ya sabemos que marcarle un gol es muy difícil. Nosotros con nuestra forma de jugar y nuestra forma de hacer el fútbol lo intentaremos. Pero vamos, será un partido complicado pero intentaremos de la forma que sea ganar el partido*algún día tiene que ser", apuntó.

Sin embargo, Mesa asegura que no se sienten en inferioridad con respecto al Atlético y resaltó el potencial de sus homólogos colchoneros en su posición.

"Yo creo que también que el Atleti estará pensando en la Champions y bueno, vamos a intentar aprovecharnos de eso también y hacer un buen partido e intentar sacar nuestros puntos. Su centro del campo trabaja mucho, son muy físicos, muy duros, y nosotros vamos a intentar por los medios que sea, con el balón hacerles daño y vamos a intentar ganarles la partida", prosiguió.

Por otro lado, Mesa vio mejoradas sus prestaciones en el partido de ida en el Vicente Calderón, adelantando su posición en el campo y teniendo más llegada a la portería contraria, aunque asegura que el se adapta "a cualquier posición".

"Son decisiones del míster. No sé si mejor o no, creo que siempre intento aportar para ayudar al equipo. Me da igual donde jugar con tal de ayudar al equipo, Lo haré encantado en cualquier posición", dilucidó.

Además, valoró positivamente la entidad de un club como el de la Ribera del Manzanares, con el que tiempo atrás se especulo con un traspaso que significara su llegada al conjunto rojiblanco.

"Uno siempre quiere conseguir metas mayores, objetivos personales mayores, y el Atlético de Madrid es un equipo 'top'. Esto del fútbol nunca se sabe y de momento estoy en Las Palmas e intentaré terminar lo mejor posible aquí. En el futuro pues se verá si se da la posibilidad, se llegaría a estudiar", sentenció.

Respecto a una posible llegada de Juan Carlos Valerón al banquillo canario, ex compañero suyo en Las Palmas y una persona "especial" para el mediocentro, apuntó que "ojalá" llegue al cuerpo técnico. "Personalmente siempre me ayudó, me intentó más o menos guiar y vamos a ver qué pasa la temporada que viene, pero ojalá esté con nosotros porque es una persona que como jugador ya nos ha ayudado bastante así que si está en el organigrama técnico seguro que nos ayudará", subrayó.

El canario confesó que si se tiene que "retirar" como jugador en Las Palmas, lo hará "encantado", aunque no descartó irse fuera. "Estoy ahora mismo en mi casa y en el lugar que siempre deseé, que es triunfar con el primer equipo o con la camiseta amarilla", destacó.

"Desde pequeño uno siempre sueña con jugar en Primera División, pero es verdad que uno tiene bastante claro sus objetivos y es seguir creciendo. En el futuro nunca se sabe donde uno puede acabar, ojalá pueda seguir creciendo, pero está claro que si me tengo que retirar aquí, en mi casa, pues encantado lo haré", prosiguió.

Respecto a un posible ascenso del Tenerife para vivir un 'derbi' canario en LaLiga Santander, después de vivirlos en LaLiga 123, apuntó que "por supuesto" lo vé factible. "Creo que es bueno para el fútbol canario tener a los dos equipos en Primera División y que se puedan vivir este tipo de derbis. Creo que Canarias se beneficiaría de tener a los dos equipos en primera", matizó.