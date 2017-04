Sampaoli: "Me mato por el Sevilla; si no somos terceros será por capacidad, no por compromiso"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha asegurado que sólo está pensando en pelear por la tercera plaza y no en la selección argentina, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmase que negociará el fichaje del técnico, y ha afirmado que si no consiguen el objetivo "será por capacidad, no por compromiso", y ha advertido de que "un paso en falso" hará peligrar la posición.

"Hoy me ilusiona el presente. Me mato por el equipo y si no logro el objetivo será por capacidad, no por compromiso. Me tiene muy abocado todo lo que le pase al equipo de aquí al final y me merece toda la atención", declaró en la rueda de prensa previa al duelo en La Rosaleda (20.45 horas).

El pasado viernes, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmaba que negociará con el Sevilla la salida de Sampaoli para que se haga cargo de la selección albiceleste en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Además, el técnico argentino afirmó que la victoria del Atlético en Las Palmas (0-5) les obliga "a no fallar". "No sólo ellos -no fallan-, también el Athletic, la Real Sociedad, el Villarreal... No hay grandes modificaciones y tenemos la necesidad de ganar porque el resto tiene cien por cien de eficacia y te obliga a no fallar. Con el calendario que tenemos, un paso en falso hace peligrar nuestra posición", manifestó.

En este sentido, subrayó que no le preocupa en exceso el posible récord de puntos. "Nos urge la necesidad del club y la del hincha, que es ver al Sevilla en 'Champions'. Los datos tienen más que ver con el Sevilla que con nosotros. Estamos aquí para lograr objetivos y me gustaría que el equipo el año que viene estuviera en 'Champions', más que el hecho de que yo supere un récord de puntos", apuntó.

Sobre el partido ante el Málaga, Sampaoli aseguró que La Rosaleda siempre es "un escenario complejo" para el cuadro nervionense. "El Málaga en los cinco últimos partidos ha mostrado un poderío muy fuerte, sobre todo en casa. Le ganaron con claridad al Barcelona y va a ser difícil para nosotros, pero tenemos que ir a buscarlo porque ganó el Atlético y si soñamos con ser terceros tenemos que ganar", expuso.

Por otra parte, el preparador de Casilda explicó que los jugadores tocados evolucionan bien. "Están preparados, más allá de algunas molestias y dolencias después del partido con el Celta. Jugamos casi cada tres días y hay que poner a los que estén al cien por cien, porque en partidos tan decisivos necesitamos la mayor intensidad por parte de todos ellos", señaló.

Por último, sobre la Feria de Abril, reconoció que no tendrá tiempo de conocerla. "Es tan extenuante lo que estamos viviendo en esta recta final que no me sentiría bien ni disfrutaría, porque mi cabeza está muy metida en cada partido. Más allá de la ilusión de alcanzar el objetivo, hay mucho estrés y mucho que analizar, así que no me puedo dar ese gusto", concluyó.