Sampaoli, sobre el interés de Argentina: "Se está jugando con mi nombre"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha afirmado que se está "jugando" con su "nombre" en relación a la presunta oferta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ser seleccionador de la albiceleste, y ha asegurado que todo son "supuestos" y no "realidades" y que sólo está centrado en la recta final de LaLiga Santander con el conjunto nervionense.

"Si me preguntan si he dado el sí, estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. Ya he sido técnico del Barcelona, PSG, Arsenal, Holanda... Se está jugando con mi nombre relacionado con supuestos y eso es lo que me molesta", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia de este domingo en Mestalla (16.15 horas).

En este sentido, el preparador argentino reiteró que sólo piensa en el Sevilla, y que antes de un partido no se reuniría ni con su "hermano". "Si el club tiene que sacar un comunicado de alguien que me nombra, habría uno todas las semanas. No tengo opinión sobre lo que generan los demás. Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Todo lo que pase, será después de siete fechas", indicó.

Además, valoró el comunicado del club sevillista, que consideró que sería "inaceptable y una falta de respeto cualquier reunión de la AFA con Jorge Sampaoli". "El comunicado tiene más que ver con supuestos que con realidades. No tengo opinión sobre lo que generan los demás", afirmó.

"Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Lo que se genera con especulaciones no me compete. Hablé con el presidente y le dije que cuando yo tenga que comunicar algo, se lo comunicaré personalmente primero a él", prosiguió.

Así, el técnico de Casilda recalcó que sólo debe centrarse en la recta final de LaLiga Santander. "Sólo hablo de las siete finales, de ese compromiso para que el Sevilla acabe la campaña arriba, el jugador que me escucha todos los días sabe que ese es mi cometido", subrayó.

"Convivir todos los días con mis jugadores, nos hace pensar que el equipo va a luchar hasta final la competencia con seis o siete equipos para conseguir la tercera plaza. Necesitamos un grupo tremendamente comprometido para acceder la plaza 'Champions', que va a ser muy difícil. Tenemos que pensar en el tercer puesto, si pensamos en el cuarto, estaremos en Europa League", añadió.

Por último, Sampaoli habló de cómo sentó al equipo el triunfo ante el Deportivo (4-2) tras cinco jornadas sin ganar. "Cada victoria genera estímulos que nos permite acceder a la competencia que el equipo necesita. La chance de reconstruir el equipo en la senda que le llevó a los primeros lugares. También cómo logró esa victoria con el volumen de ataque que propuso, viene muy bien para el final de temporada", concluyó.