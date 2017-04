Sánchez Flores: "No imaginábamos dejar dos regalos delante del portero"

Etiquetas

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, explicó que el esfuerzo de su equipo fue "irreprochable" este sábado en la derrota ante el FC Barcelona (0-3), donde lamentó los "dos regalos" que aprovechó Luis Suárez para decantar el derbi del lado azulgrana en el RCDE Stadium.

"Estábamos incomodando mucho la forma de jugar del Barcelona. Hemos estado todo el partido con una defensa muy alta, con un riesgo medido de tener atrás prácticamente tres contra tres, pero no imaginábamos en el partido dejar dos regalos delante del portero mano a mano. No contábamos con eso", indicó en declaraciones a Movistar Plus tras la jornada 35 de LaLiga Santander.

El técnico perico no reprochó nada a su equipo ni a un Jurado que en su cesión comprometida a Diego López permitió el primer tanto de Luis Suárez ya en la segunda mitad. "El primer gol ha sido un golpe duro porque estábamos en un partido que nos sentíamos cómodos. Un partido que habíamos pensado pero ha sido un golpe duro encajar de esa manera", afirmó.

"No le digo nada porque el error es parte del juego y es irreprochable el trabajo que ha hecho el equipo, por tanto lo que hacemos es animarle para la siguiente. De esos errores los jugadores aprenden muy rápido. Lo lamentamos por los aficionados porque supieron que éramos capaces de hacer daño", añadió.

"Pudimos adelantarnos en el marcador pero esos golpes cómo se sucedieron hicieron mella en el juego de un equipo que estaba haciendo un esfuerzo físico grande en una apuesta algo arriesgada. Contentos de que de alguna forma esos goles no vinieron por esa situación que estaba bien controlada por los jugadores", insistió.

Por último, Quique no ocultó que el Barça estuvo más cerca de la victoria. "Ellos fueron mejor que nosotros en general. No cometieron errores y estuvieron más cerca del resultado que nosotros. Nos apena alejarnos del partido en situaciones que no imaginábamos que se podían producir antes del partido", finalizó.