Sergio Ramos: "La nota de la temporada la marcan siempre los títulos"

El central y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reconoció que la nota de la temporada la pondrán los "títulos" que logren aunque no ocultó la felicidad de todo el vestuario blanco tras alcanzar una nueva final de Liga de Campeones después de eliminar al Atlético este miércoles, con lo que lucharán por defender la 'Champions' y por ganar también LaLiga cinco años después.

"Estamos contentos después de entrar en la tercera final en los últimos cuatro años. Es un orgullo y el equipo ha demostrado que es complicado pero que queríamos hacerlo. A seguir centrados en la Liga y cuando llegue el momento de preparar la final a intentar conseguirla", indicó en declaraciones a beIn Sports.

Sin embargo, Ramos explicó que les falta culminar en Cardiff y, antes, en la competición doméstica, para poner notas altas a la temporada. "La nota de la temporada la marcan siempre los títulos. El fútbol es así, para lo bueno o lo malo. Estamos en la línea buena de trabajo e intentaremos llegar a la final de la mejor manera posible", afirmó.

Por otro lado, Ramos elogió la labor de Zinedine Zidane. "Siempre he destacado la labor del míster. Fue jugador y sabe entender el vestuario y eso le facilitad de manejar todo, que es complicado. Es de quitarse el sombrero por tener a todos motivados, es la clave del éxito. Estamos encantados con Zidane", dijo.

Además, el capitán blanco destacó el camino exigente en eliminatorias. "El Bayern, el partido en Nápoles, ahora el Atleti. Este equipo tiene hambre y personalidad y hoy con 2-0 lo ha demostrado. Es cuando más calma hemos tenido, hemos tenido posesión, la lluvia nos ha ayudado porque el campo estaba seco. Nos hubiera gustado tener un escenario mejor para jugar más cómodo", afirmó.

Por último, el capitán del Madrid reconoció estar en un momento dulce. "Los años y la experiencia me dan esa madurez, esas ideas más claras en un partido complicado para rendir a buen nivel. Me encuentro en un momento de mi vida magnífico y eso se nota en el campo. Abanderar a este equipo como capitán es un orgullo y me ha costado muchos años llegar hasta aquí", finalizó.