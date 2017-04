Setién: "Espero que el estímulo que supone jugar contra el Atlético nos dé un impulso"

Etiquetas

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, dijo que espera que "el estímulo que supone jugar contra el Atlético de Madrid" este sábado en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas) les dé "un impulso", a pesar de que no están en su "mejor momento", ya que llevan tres partidos sin conocer la victoria.

"A pesar de no estar en nuestro mejor momento espero que el estímulo que supone jugar contra el Atlético de Madrid nos dé un impulso", apuntó este viernes en la víspera del partido frente a los rojiblancos en rueda de prensa. Los isleños no se juegan nada en los cuatro partidos que les quedan salvo maquillar lo máximo posible una temporada en la que llegaron a soñar con Europa.

Sobre Kevin-Prince Boateng, que no jugó en Butarque debido a las molestias que arrastraba de un golpe que recibió ante el Alavés, confesó que "está bien". "Estamos pendientes de la evolución", manifestó, sin desvelar si tendrá minutos en el próximo encuentro. "Vamos a ver qué entrena esta tarde Jonathan Viera", añadió sobre el mediapunta canario, que tampoco participó en la derrota ante el conjunto 'pepinero'.

"No todos los jugadores tienen la misma fortaleza mental para soportar una situación como la del partido anterior. No tengo ninguna duda de que el equipo lo ha dado todo y ha sudado la camiseta", dijo sobre el 3-0 que recibieron en el feudo madrileño.

Por otra parte, Setién afirmó que "los cinco partidos de sanción a Livaja" le parecen "una barbaridad". "Para nosotros puede ser un problema", apuntó, después de que este jueves el Comité de Apelación desestimara el recurso de los canarios para intentar rebajar la sanción.

Finalmente, al ser preguntado sobre su futuro, el de Santander dio una respuesta rotunda. "En esta sala de prensa jamás hablaré de nada que no tenga que ver con la UD Las Palmas. Siempre he sido muy respetuoso con las opiniones y no me olvido de la cuota de responsabilidad que tengo como entrenador", concluyó.