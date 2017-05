Setién: "Veremos al Barça más fuerte de la Liga"

Etiquetas

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha deseado que el tridente del FC Barcelona, al que se enfrentan este domingo en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas), no pueda sacar su "magia", aunque es consciente de que seguramente verán "al Barça más fuerte de la Liga", al jugarse su penúltima bala en la lucha por el título.

"No hay nada especial a nivel táctico. El Barcelona tiene una manera de jugar diferente al resto. Cuando se juntan Messi, Neymar y Suárez, multiplican su efectividad; no hay quien les pare. Esperemos que estén dormidos para que no saquen su magia", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

En este sentido, el técnico cántabro se mostró convencido de que verán la mejor versión del conjunto de Luis Enrique. "Seguramente veremos al Barça más fuerte de la Liga y está en un gran momento de juego. No depende de ellos ser campeón, pero su rival por el título puede fallar", manifestó.

Además, Setién, que afrontará su último partido en el Estadio de Gran Canaria como entrenador del equipo amarillo, indicó que el duelo será "especial" porque tienen "una deuda con la afición" tras el mal final de temporada. "Para nosotros es una cuestión de dignidad y honradez", aseveró.

"Aceptaré como un profesional el recuerdo que le quede a la afición. Lo más satisfactorio para mí es poder dar una alegría a los aficionados. De esta isla me acordaré siempre y asumiré la crítica con humildad. Me marcho con el reconocimiento de que el equipo ha jugado bien", concluyó, antes de confirmar las bajas de Tana y Vicente Gómez para "no forzarles".