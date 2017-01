Setién: "No vamos a dejar el partido del Calderón de lado, nos jugamos nuestra dignidad"

Etiquetas

El entrenador de Las Palmas, Quique Setién, ha afirmado este lunes que no están pensando en el próximo partido de LaLiga Santander ante el FC Barcelona porque primero deben de afrontar, con "la exigencia y profesionalidad" que corresponde, el de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, subrayando que no van a dejar el choque copero de lado porque se juegan su "dignidad".

"Debemos afrontar el partido de Copa frente al Atlético de Madrid con la exigencia y profesionalidad que corresponde No vamos a dejar este partido de lado porque nos jugamos nuestra dignidad", dijo Setién en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

En este sentido, recalcó que David Simón "tiene molestias en la rodilla", pero que su problema "no es nada serio", y se refirió también a Mateo García, "un chaval que se va ganando su sitio poco a poco", aunque advirtió que "viene de una liga con un ritmo diferente". "No me fijo en los futbolistas por una actuación, hay que mirarlo con más perspectiva. Pido mucho más", admitió el cántabro.

Por otro lado, señaló que Tyronne del Pino saldrá pronto del conjunto canario y que ve "bien" la salida de Sergio Araujo porque "no está jugando mucho". "Ahora va a tenerlo más complicado hacerlo porque llegan jugadores de su misma posición y que son muy interesantes", apuntó.

De este modo, explicó que Jonathan Calleri y Hernán Toledo, nuevos fichajes del equipo grancanario, se "acomodarán rápido" a su manera de entender el fútbol, mientras que expresó que él no será quien le dirá a Javi Castellano que no se quede en el club, pero que "no" le entra en la cabeza que un futbolista "no quiera jugar".