Sito Alonso: "Tengo la motivación de generar ilusión en un Barça competitivo"

"Hablar de un modelo como el del Barça y no hablar de Navarro es un error inmenso"

El nuevo entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado este martes en su presentación que busca recuperar la ilusión de la afición en un equipo que debe ser "competitivo" ante todo, y tener una identidad propia que le permite ganar partidos sin depender del acierto, y por otro lado ha asegurado que quiere una plantilla de 14 jugadores y que cuenta con el capitán, Juan Carlos Navarro.

"Tengo ilusión por encabezar este proyecto, los retos que nos hemos planteado entre todos, y ante todo la motivación que tengo de generar ilusión a la gente que es del Barça y que quiere un Barça competitivo y ver cosas que identifican a este club. Creo que puedo ser una pieza importante dentro del engranaje para tener esa ilusión que todos buscamos", señaló en rueda de prensa.

Pese a aterrizar en el Palau tras una temporada en blanco y un nuevo proyecto que no mejoró las dos últimas campañas de Xavi Pascual, cree que llega en el mejor momento posible. "Nunca puede haber un mal momento para fichar por el Barça. Todo son noticias positivas y buenas para mí por haber llegado aquí. Entre todos podemos hacer que el Barça sea competitivo. Para mí es el momento adecuado para llegar al Barça", manifestó.

Y para generar esa ilusión necesita, aseguró, recuperar la identidad perdida y la competitividad. "Si no eres competitivo es imposible que puedas ganar. Hay que ganar partidos, pero lo más importante es el cómo lo hagas. El objetivo es que podamos tener un día regular, mejor o peor, en cuanto a acierto pero que haya unas señas de identidad que no dependan de eso y que sea un juego agresivo y ambicioso", argumentó.

"Queremos el máximo nivel de competición y de autoexigencia en cualquier ámbito. Voy a intentar trabajar siempre algo más que los demás y trabajar para hacer las cosas perfectas, no a nivel medio porque de esa manera no puedes competir. No pretendo cambiar ninguna mala dinámica, pretendo empezar una buena dinámica", comentó sobre su punto de partida.

En este sentido explicó que no se puede estar pensando en el pasado, sino en hacerlo bien ahora y en dar pasos definitivos. "Para mí lo más importante es hacer las cosas bien, con determinación e ilusión. Es mejor hablar un poco menos, en mi caso, y trabajar un poco más. Esto empieza ahora, no de atrás", recalcó.

Sito Alonso, que agradeció en catalán la confianza que el Barça ha puesto en él para este "nuevo reto", comentó que tiene varios referentes como entrenador, empezando por su padre y pasando por Aíto García Reneses o Xavi Pascual, entre otros. "Ante todo está mi padre, que me dijo que copiar por copiar limitaba también tu aprendizaje", detalló.

Con ese bagaje colectivo que le ha dado su sello de identidad, encara un proyecto en el Barça en el que no se imagina la ausencia de Juan Carlos Navarro. "Hablar de un modelo como el del Barça y no hablar de Navarro es un error inmenso. Tenemos que apoyarnos en él como punta de lanza del modelo, es el jugador más longevo, ha vivido de todo y sabe cómo llegar al primer equipo. Tenemos que aprovecharnos de él de dos formas, por su nivel técnico y por su experiencia que pueda aportar al servicio de los demás para que seamos todos mejores", se sinceró.

"La plantilla no puede ser de 12 jugadores, debe ser de 14 para todos los partidos que vamos a tener, y para que los jugadores tengan tiempo de recuperarse y no tengan prisa. Los jugadores deben querer pertenecer a la entidad, no sólo el querer venir por venir a un club grande. Deben tener valores importantes para formar parte de este club", comentó sobre la confección del grupo.

Por otro lado, coincidirá en el Barça con el nuevo entrenador del equipo de fútbol, Ernesto Valverde, amigo que hizo de la época de ambos en Bilbao. "Tenemos buena relación porque compartimos el trabajo y la humildad de querer hacer las cosas bien. Me alegra poder compartir el club con él. Cuando estuvimos en la misma ciudad las cosas fueron bien, él ganó hasta un título. A ver si las cosas nos acompañan de nuevo", manifestó.