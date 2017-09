Valverde: "Es un partido complicado, difícil y diferente por su presión"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido este lunes que el partido contra la SD Eibar de este martes en el Camp Nou, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander, será "complicado, difícil y diferente" dado el estilo de presión alta del equipo 'armero' y el hecho de que el año pasado ya pusiera en aprietos al Barça.

"El Eibar tiene un estilo muy claro, es valiente, va a buscarte, no quiere que juegues y trata de llevar el juego a su terreno, de manera que no podrás salir y ahogarte cuando quieras crear. Un partido complicado, difícil y diferente a los que hemos tenido porque tendrán una presión alta y agresiva. Tendremos que salir de ahí porque cada robo de balón es un peligro", comentó en rueda de prensa.

Con un doblete del japonés Inui se adelantó el Eibar al Barça en el Camp Nou en la última jornada de la pasada temporada, aunque el equipo entonces entrenado por Luis Enrique remontó para lograr el triunfo (4-2). Pero de ese partido, que Valverde toma como referencia clara, y de las cuatro jornadas de la presente campaña intentará aprender el técnico blaugrana.

"Es el equipo que más balones consigue robar en campo contrario, por su predisposición. También es el equipo que más centra en LaLiga, y tienen dos delanteros que van muy bien por arriba y atacan muy bien las segundas jugadas. Es un partido importante", reiteró.

El Barça llega a esta cita invicto y contando por victorias las jornadas, si bien en la última tuvo que remontar en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. "El otro día sacamos un partido adelante muy complicado, ellos nos jugaron fuerte y nos plantearon muchas dificultades. Vamos a ver en los partidos que siguen si podemos dar un paso adelante", auguró.

"Esto es una prueba permanente, yo confío en el equipo, entre todos debemos tirar esto hacia adelante. El otro día marcaron dos jugadores que salieron del banquillo, la fuerza que puede tener el grupo es la de todos en general", comentó sobre la importancia de que los jugadores menos habituales tengan su peso en el equipo, como Denis Suárez y Paulinho con los goles de la remontada en Getafe.

Para Valverde, en el sentido de las rotaciones, la idea es cambiar para "mantener el estilo y el ritmo". "No puedes hacer sólo con once jugadores toda una temporada. Si pierdes dicen que no tendrías que haber rotado a este o a este. Pero las rotaciones son una historia", aceptó el 'Txingurri'.

"Esto del fútbol es muy cambiante, hace un mes había gente con las manos en la cabeza. Ahora parece que están más tranquilos. De la misma manera que ha ido a mejor no sabemos que va ocurrir dentro de un mes. Sabemos que la película cambia", comentó sobre el inicio de campeonato y lo que está por venir.