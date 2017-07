Vilda: "Llegamos a la Eurocopa llenos de ilusión"

Etiquetas

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha asegurado que el combinado nacional llega a la Eurocopa que se disputará en Holanda desde este domingo y hasta el próximo 6 de agosto "lleno de ilusión" antes del primer choque que tendrá lugar el miércoles (18.00 horas) y que les enfrentará a Portugal.

"Llegamos con muchas ganas, llenos de ilusión después de haber completado tres semanas de entrenamientos con una preparación muy buena por parte de las jugadoras. Cualquiera de las 23 puede optar al once inicial y todas van a dar su mejor rendimiento. Somos un grupo sano, unido y con ganas de competir", afirmó el seleccionador español en declaraciones a Europa Press.

El madrileño asegura centrarse única y exclusivamente en el rival más cercano y advierte de la peligrosidad de la selección alemana, vigente campeona, y de Francia, dos de las favoritas. "No miramos mucho más allá del primer partido frente a Portugal, es nuestro presente y futuro más próximo. Lo que sí que hay que saber es que la selección favorita junto a Francia es Alemania, que ha ganado las seis últimas ediciones y ocho de los 11 campeonatos que se han disputado", apuntó.

Vilda se mostró precavido ante la posibilidad de que España pueda alzar el título de campeón de Europa. "Nosotros somos séptimos en el ránking UEFA, sería saltarse seis posiciones, que son las que nos separan de Alemania. El coeficiente actual de las selecciones se asemeja a lo que hoy día se puede ver a nivel competitivo", señaló.

Asimismo, también destacó la posibilidad de que haya sorpresas en el torneo. "En este tipo de torneos siempre hay sorpresas. Creo que una de ellas puede ser Islandia, ya hemos competido contra ellas en el Algarve y es un equipo que por su combatividad y por su grupo, que es muy fuerte, puede que haga grandes cosas, no sé si para luchar por el título pero sí para llegar lejos", explicó.

El técnico tuvo palabras para analizar a cada rival del Grupo D, que tiene como protagonistas a España, Portugal, Inglaterra y Escocia. "Portugal es un equipo aguerrido, te cierra mucho los espacios, tiene futbolistas muy veloces arriba. Su referencia es Claudia Neto, que es una gran jugadora tanto en ataque como en defensa. Ya nos costó pararla en el último encuentro que jugamos contra ellas, llega en buen momento y seguro que será complicado", aseguró.

El seleccionador ve a la selección inglesa, con la que la selección española se verá las caras en la segunda jornada, como otra de las candidatas a levantar el título de campeona de Europa el próximo 6 de agosto en Enschede. "Inglaterra es otra aspirante al título, ha obtenido resultados buenísimos durante toda la fase de clasificación, capaz incluso de ganar a Estados Unidos. Será un rival durísimo", recalcó.

Sobre Escocia, último compromiso de la fase de grupos para el conjunto español, el técnico hizo hincapié en la idea de no confiarse. "También será difícil. El último resultado que conseguimos frente a ellos fue de 1-1, empatamos en el 94. Es un equipo muy bien organizado y que no solamente hace fútbol británico, sino que también tiene diferentes versiones; puede jugar de forma asociativa, combinando todo, y eso le convierte en un conjunto difícil de preparar y difícil de vencer", indicó.

Vilda también tuvo palabras para repasar su trayectoria al frente de la selección absoluta, en la que lleva al frente dos años. "Desde mi llegada hemos intentado llamar siempre a las mejores jugadoras, las que están en los mejores momentos de forma y una vez que hemos tenido esas jugadoras las hemos trabajado, intentando que interioricen los conceptos de juego que nosotros queremos hacer. A partir de ahí ha ido todo bastante bien", declaró.

El madrileño alabó el trabajo que vienen realizando sus jugadoras para llegar al máximo nivel a la cita europea. "Las chicas están unidas, contentas, cada entrenamiento lo hacen con ilusión. Cuando vienen a la selección estoy seguro de que cuando vuelven con sus clubes son mejores, igual que yo cuando las recibo. Cada vez son mejores y eso significa que da igual la edad que tengan y en el equipo en el que jueguen, ellas tienen ganas de mejorar y eso es lo que yo les intento inculcar, que confíen en ellas mismas porque tienen un grandísimo potencial", señaló.

Precisamente, se refirió a una de las jugadoras clave en estos últimos años para España y que finalmente no ha entrado en la convocatoria para el campeonato, Vero Boquete. "Es algo que las dos últimas semanas ya he hablado, lo he intentado hacer de la forma más amable posible. Ahora mismo en lo único que estamos centrados es en ese primer partido contra Portugal, no miramos más allá de eso", concluyó.

Esta será la tercera vez que la selección española femenina de fútbol disputará una Eurocopa, tras la de 1997, donde el combinado nacional fue semifinalista, y después de la de 2013, cuando el equipo español fue apeado en cuartos de final ante Noruega. Alemania reina en el palmarés con ocho títulos, seguida de Noruega con dos y Suecia, con uno.