Zidane: "Cristiano está cerca del quinto Balón de Oro"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el portugués Cristiano Ronaldo está "cerca" de ganar su quinto Balón de Oro y que tiene todo "el respeto" de aficionados y compañeros, y ha afirmado que Álvaro Morata, del que está semana se ha especulado el interés del Atlético en él, está "muy comprometido" y en "el club de su vida".

"El mérito es sólo suyo, ha ganado muchos Balones de Oro y está cerca del próximo", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes (20.45 horas). "Cristiano el respeto lo tiene de todos los aficionados, del club, del entrenador y de sus compañeros, que es lo más importante. A Cristiano lo quieres mucho o no, no hay una vía media", prosiguió.

En este sentido, reconoció que negoció con el luso, autor de cinco tantos en la eliminatoria de cuartos de 'Champions' ante el Bayern de Múnich y un 'hat-trick' ante el Atlético (0-3), sus descansos. "Hablo mucho con Cristiano, y él sabe que hasta ahora ha tenido todos los años 50, 60 ó 70 partidos, y la acumulación hace que él sepa que de vez en cuando tiene que descansar", indicó.

"No quiero ser el entrenador que ha sentado a Cristiano. Sé que a veces los jugadores tienen que descansar si quieres llegar con el mismo nivel físico al final", añadió el técnico francés.

Sobre el partido ante el cuadro nazarí, Zidane explicó que el portugués Fábio Coentrão llega a tiempo, pero no su compatriota Pepe ni el francés Raphaël Varane. "Pepe está muy bien y próxima semana va a estar con nosotros, pero mañana no va a estar. Rapha se ha resentido de algo, pero no queremos arriesgar", relató.

Por otra parte, el preparador madridista quitó hierro a la conversación entre Diego Pablo Simeone y Álvaro Morata en la banda durante el duelo de Liga de Campeones. "Álvaro es un jugador del Madrid, está muy bien aquí, muy comprometido, es el club de su vida", sentenció.

Por último, Zidane rechazó hablar de un posible fichaje de su paisano Kylian Mbappé. "Dije que casi firma por el Real Madrid, al final no ocurrió. Está haciendo una temporada excepcional. No voy a hablar, son simplemente comentarios. Me centro en los jugadores que tengo a mi disposición", concluyó.