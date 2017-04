Zidane: "Isco ha marcado la diferencia, su sitio es el Madrid"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, elogió a su centrocampista Isco Alarcón, protagonista de la victoria ante el Sporting de Gijón este sábado en la jornada 32 de LaLiga Santander, donde marcó "la diferencia" y anotó un doblete, para demostrar que "su sitio" es el cuadro blanco.

"Ha hecho un gran partido y se lo ha merecido. Ha dado la victoria al equipo con su segundo gol. Estoy contento con su partido y con la actuación de todo el equipo. Ha marcado la diferencia, me alegro y el Real Madrid es su sitio. Ahora tenemos que descansar y pensar en el partido del martes", indicó tras el duelo en El Molinón.

El internacional español centró la rueda de prensa después de reivindicar su puesto en el once, en medio de los rumores sobre su renovación en el Madrid. "Sus goles nos han aportado los tres puntos, sobre todo, el segundo. Pudo meter el tercer gol con una jugada impresionante. Me alegro por él. Tiene personalidad para hacer lo que ha hecho hoy. Es un gran jugador y lo está demostrando", afirmó.

"Cuando un jugador hace dos goles y marca la diferencia podemos decir que es su mejor partido en el equipo, pero creo que ya había hecho muchos buenos partidos. Éste es el último muy buen partido", añadió, antes de ser preguntado por si es justo con Isco.

"Me siento injusto con todos los que no juegan. Son 24 jugadores y siempre va a pasar que sea injusto con los que no juegan. Es la dificultad de este cargo, tener que dejar en el banquillo a futbolistas muy buenos. Tengo que tomar decisiones. Estoy contento con el partido de Isco. Su sitio es el Madrid, como siempre he dicho. Ha demostrado que es un grandísimo jugador. Es un jugador que me gusta muchísimo", añadió.

Además, Zidane destacó la importancia de una nueva victoria sin contar con la BBC. "Me alegro, sobre todo, por el conjunto porque el partido lo hicimos muy bien del minuto uno al final. Ellos tuvieron dos ocasiones y marcaron dos goles, nosotros hicimos muchas ocasiones. El resultado es merecido", dijo.

"Esperaba un Sporting así. Es un rival que necesita puntos y han jugado con sus armas. Merecimos los tres puntos. Sufrimos desde el primer minuto pero sabemos que podemos marcar hasta el último minuto", finalizó, reconociendo la dificultad de un partido que se apuntaron en el minuto 90 con el segundo tanto de Isco.