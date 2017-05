Zidane: "Isco se merece jugar la final como todos"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, eludió el debate sobre si jugará Isco Alarcón o Gareth Bale la final de este sábado de la Liga de Campeones y dejó claro que el malagueño se lo "merece" tanto como el resto de la plantilla y que no le "condiciona" el debate sobre si debe jugar uno u otro.

"Isco se merece como todos jugar la final. Hay jugadores que no van a ser convocados y eso es lo peor para mi y es lo que más me molesta", aseguró Zidane este martes en rueda de prensa durante el día de atención a medios previo a la final de Cardiff

El francés remarcó que a la hora de confeccionar su once para medirse a la Juventus maneja "un poco de todo". "Entran muchas cosas para hacer un equipo, pero sé que están todos preparados", indicó, recordando que Isco "ha demostrado el jugador que es".

"Los dos (Isco y Bale) son muy buenos y jugaron juntos 16 partidos. Se habla de jugar uno u otro, pero también pueden jugar juntos, lo importante es que llegan a este tramo muy bien, Gareth un poco menos por tener menos competición", añadaió 'Zizou'.

En este sentido, no está "pensando" en la falta de ritmo del de Cardiff. "Sólo pienso en que está con nosotros, estoy contento de que esté bien recuperado", apuntó. "Gareth no me tiene que decir nada, está listo y con un ilusión tremenda", subrayó sobre las ganas de Bale de jugar en 'casa' y que podrían llevar a precipitación como en el Clásico.

"Sé la motivación que tienen los jugadores, lo que tenemos que hacer es preparar el partido", remarcó, bromeando sobre el entrenamiento a puerta abierta. "Haremos cosas básicas porque estáis aquí y a partir de mañana lo prepararemos", declaró con una sonrisa a los periodistas.

Zidane tiene claro que su obligación será tomar "decisiones difíciles" porque tiene a todos a su disposición. "Voy a tener que elegir quien sale de inicio y quien en banquillo y jugadores que han hecho un año extraordinario se van a quedar fuera.

"No me condiciona el debate (Bale-Isco), es normal que lo haya, son los dos muy importantes, muy buenos. Lo importante es que estemos todos preparados", sentenció.

Por otro lado, no se mostró preocupado por los temas fiscales de Cristiano Ronaldo. "Hablar de una cosa que no tiene sentido no le gusta ni a él ni a nadie, pero sabe diferenciar y está centrado en el partido, no tengo ninguna duda de eso", afirmó.

Finalmente, el técnico madridista fue preguntado también por el colombiano James Rodríguez, al que ve "bien, metido y siempre alegre". "Claro que le hubiera gustado jugar más este año, normal. Cuando ha jugado lo ha hecho muy bien", puntualizó.