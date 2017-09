Zidane: "Es bueno que te piten porque luego quieres reaccionar y hacerlo mejor"

Etiquetas

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, dio un mensaje de confianza a Gareth Bale, a quien ve en un buen momento y espera que los silbidos del Santiago Bernabéu le sirvan para "reaccionar y hacerlo mejor", de cara al encuentro del miércoles frente al Real Betis.

"No hay jugador que no haya sido pitado en este estadio, pero es parte de una carrera. Aunque no siempre, a veces es bueno soportar que las cosas no las haces bien. Yo he tenido la experiencia y es bueno porque luego quieres reaccionar y hacerlo mejor", señaló Zidane este martes en rueda de prensa, sin referirse exclusivamente al galés.

El de Cardiff vuelve a tener algo de confianza después de su buena actuación en Anoeta, una demostración de que el extremo se encuentra más cómodo con espacios, aunque su entrenador le vea que también "se maneja bien si no hay mucho espacio" y admita que con su técnica "no le cueste jugar con el balón y asociarse con los demás".

"Sobre Gareth, yo decía que había que tener paciencia porque sabemos que si está bien del todo es muy bueno. Poco a poco lo estamos viendo y todavía queda tiempo para que veamos al mejor Bale, aunque ya esté bien", señaló.

Cristiano Ronaldo será también protagonista ante el Betis después de cumplir la sanción que le ha impedido debutar en Liga Santander. Una decisión "injusta" para el francés, que espera que "sea la última vez" que no pueda contar con el portugués. Zidane ve a su futbolista "muy feliz porque a él lo que le gusta es jugar" y además con el recibimiento del Santiago Bernabéu.

"Cuando vemos de cerca lo que hace Cristiano Ronaldo no hay casi jugadores que consigan marcar tantos y tan decisivos goles. Cuando vemos sus estadísticas es algo impresionante, es lo que marca la diferencia respecto a los demás", declaró 'Zizou'. "Es muy ambicioso y quiere demostrar cada día que es el mejor, pero mejorar sus estadísticas va a ser muy difícil", admitió.

El conjunto blanco buscará reencontrarse con la victoria en su estadio después de dos empates frente a Valencia y Levante. Para ello, a Zidane le "preocupa la intensidad" porque solo así pueden "hacer daño a cualquier rival" y, en concreto, a un Real Betis al que considera peligroso por la "filosofía" que ha implantado Quique Setién y por las incorporaciones de "gran nivel" que han llegado esta temporada.

Además, el Real Madrid puede hacer historia si marca, lo que le serviría para superar la racha de partidos consecutivos marcando del Santos de Pelé y situarla en 74. El técnico madridista no le da importancia a esta estadística más que para demostrar que "el equipo funciona", pero advierte que esta cifra de 73 partidos consecutivos no sirve para asegurar que marcarán.

"Sabemos que somos capaces de marcar goles en cualquier momento pero, al contrario, lo que hace que marquemos todos esos tantos es que no entramos pensando en que tenemos un gol de ventaja. Eso sería muy peligroso para nosotros y tenemos que pensar lo contrario, que hay que marcar y que podemos hacerlo a lo largo de los noventa minutos", reconoció.

Zidane tuvo tiempo también de elogiar a su lateral Dani Carvajal, a quien ve "físicamente fuerte" aunque tendrá descanso en las próximas citas, y a un Dani Ceballos que puede tener minutos ante su exequipo y que "tendrá seguro oportunidades de jugar y de hacerlo bien".

"No es que no le vea titular, es que hay otros jugadores que son muy buenos y también estoy aquí para hacer los equipos", comentó el francés. "Pero Dani va a tener que jugar seguro y estoy muy contento porque el entrena muy bien y está metido en la dinámica del equipo. Cada jugador debe tener su tiempo de adaptación y él lo está haciendo fenomenal", aseveró.

Por último, el técnico francés también reiteró que el campeonato liguero es mucho más importante que cualquier otro torneo. "Cuando las cosas son más complicadas, es más bonito. Por eso, mi día más feliz como entrenador fue después de haber ganado la Liga porque es la más difícil del mundo, es nuestro día a día y los jugadores lo saben perfectamente", apuntó.