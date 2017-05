Zidane: "La clave del éxito ha estado en el grupo"

Etiquetas

"He ganado todo con este club, pero ganar la liga es lo máximo"

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane dijo, en la rueda de prensa tras la victoria frente al Málaga (0-2) que le dio su primer título de LaLiga Santander como entrenador este domingo, que la clave del éxito estuvo "en el equipo", que se ha mostrado "muy unido" durante toda la temporada.

"Es un momento importante para el entrenador, pero también para el grupo. La clave del éxito del equipo ha estado en el grupo, que ha estado muy unido todo el año. Por mi parte puedo estar muy contento porque, a lo mejor, es el día más feliz de mi vida", resaltó el técnico francés en la rueda de prensa posterior al choque contra el club andaluz.

"Creo que el mérito es de todos, sobre todo de los jugadores, que han creído el mensaje que queríamos dar a la plantilla. Son ellos los que están en el campo, que sufren, que luchan, unos más y otros menos, porque son 24 jugadores y es difícil que jueguen todos los mismos minutos, pero al final hemos logrado el título", añadió Zidane, que fue interrumpido por Marcelo, Casemiro, Danilo, Lucas Vázquez y Morata, que celebraron, rociando con champán la sala de prensa, el título liguero.

El francés resaltó que el trabajo "y creer en lo que se está haciendo" fueron los principales motivos por los que se consiguió el título. "Cuando crees en algo, si trabajas teniendo la plantilla que tenemos, podemos conseguir esta liga, que no es nada fácil", aseguró antes de agregar que no era momento de "pensar y hablar de Cardiff", sino de disfrutar de lo que hicieron este domingo.

También admitió que los últimos tres partidos de la competición han sido muy importantes para lograr el título. Contra el Sevilla, el Celta y el Málaga, el equipo sacó su garra, según el entrenador blanco, que también destacó el sufrimiento de cada partido de la liga, en la que hay "mucha tensión".

"Donde estás, siendo entrenador del Real Madrid, sabes las expectativas, que son muy altas, y a mí me gusta eso. Lo he vivido como jugador, y por eso decía que hoy es el día más feliz profesionalmente, porque de entrenador cambia totalmente la cosa. He ganado todo con este club, pero ganar la liga es lo máximo", explicó antes de invitar a toda la gente a ir "a la Cibeles", donde la afición blanca espera celebrar el título con sus jugadores.