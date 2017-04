Zidane: "En el fútbol no existe la suerte, hemos merecido pasar en los dos partidos"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que en el fútbol "no existe la suerte" tras eliminar al Bayern Múnich (4-2) en cuartos de final de la Liga de Campeones y desechó que la actuación arbitral fuese determinante para acceder a semifinales porque "merecieron" el billete en la suma de ambos conjuntos.

"Ha sido un partido muy igualado, pero al final conseguimos un buen resultado. Merecimos el pase y este año ha sido contra uno de los mejores", dijo el técnico francés, que cuestionó a aquellos que hablan de "fortuna" en los sorteos. "Metimos seis goles y creo que podemos estar contentos y orgullosos del gran esfuerzo que han hecho todos los jugadores", comentó.

"Hemos tenido la cabeza fría por momentos y muchas ocasiones en la primera parte. Y luego es normal tener que sufrir en un partido como este", añadió Zidane, que no quiso juzgar al húngaro Viktor Kassai. "No lo sé (si con el VAR hubiera perdido el Real Madrid), pero siempre digo lo mismo. La labor del árbitro es muy difícil. Nunca me meto y no me voy a meter", aseguró.

Zidane recordó que "unas veces" te dan y "otras veces" te quitan. "El segundo gol de ellos me parece que hay fuera de juego. Esto es así. Yo creo que -por encima de todas las tarjetas o los goles en fuera de juego- metimos seis goles y merecimos la eliminatoria con mucho esfuerzo. En los dos partidos merecimos pasar, en el fútbol no hay suerte", incidió.

Por otro lado, preguntado por el 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, el preparador merengue dijo que "a lo mejor", después del triunfo ante el Bayern, "no le van a pitar más". "Puede pasar de vez en cuando. Es el Bernabéu, él está tranquilo y hoy lo ha demostrado. Él habla en el campo y demuestra quién es. Ha metido tres goles y al final el público siempre le agradecerá todo lo que ha hecho aquí", dijo, después de que el luso pidiese tras su actuación al público que no le silbase.

"Ha metido cinco goles en dos partidos. ¡Qué te voy a contar! No hay una categoría para describirle. Lo que vemos hacer a Cristiano es impresionante. Es un jugador increíble, magnífico. Él sabe que cuando llega un momento importante va a estar ahí. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer lo que hace Cristiano Ronaldo", añadió sobre el jugador de Madeira.

Además, Zidane reconoció que algunos jugadores salen "tocados" como es el caso de Dani Carvajal y Toni Kroos, pero confía que con cinco días hasta el Clásico del domingo "se recuperen bien". "Vamos a descansar muy bien antes del domingo. Con el positivismo tras la victoria estamos contentos y vamos a recuperarnos muy rápido. El esfuerzo ha sido tremendo", añadió Zidane, que no quiso pronunciarse sobre un posible rival en semifinales.

"Vamos a ver lo que pasa el viernes. Nosotros jugamos contra el Bayern en cuartos, la gente decía que no era el momento, pero somos el Real Madrid y si queremos conseguir algo tenemos que jugar contra todos. Veremos el viernes, pero nos obligará a mucha lucha y mucha pelea sea el rival que sea", finalizó Zidane, que admitió querer ser entrenador para "vivir partidos como el de esta noche".