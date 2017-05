Zidane: "La historia del Real Madrid te ayuda a prepararte para las grandes cosas"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó que la "historia" del club madridista obliga siempre a dar el máximo, pero que también "ayuda a preparar las grandes cosas" como puede ser el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Atlético de Madrid, para el que pidió "tranquilidad" y tener un rendimiento "excelente" para lograr el pase.

"La historia de este club no la puedes evitar, pero eso ayuda a preparar las grandes cosas. Sabemos que este es un club grande, pero luego tiene demostrarlo siempre y mañana es otro partido para demostrar otra vez que queremos intentar hacer todo lo posible para pasar a la final", expresó en rueda de prensa este martes Zidane, saber que están en el tramo "donde se juega todo y cada partido es una final" y que eso le "gusta" al club.

Por ello, y pese al 3-0 favorable, afrontarán el choque "como siempre". "Tenemos que intentar afrontar la vuelta como lo estamos haciendo hasta ahora. Hay que entrar en el campo y pensar en hacer el máximo para ganar. Lo único que queremos es intentar jugar y nuestra idea no va a cambiar", remarcó, dejando claro que intentarán "marcar", algo que han hecho en sus últimos 60 partidos.

Después de una temporada larga, el equipo está a pocos partidos de poder ganar dos títulos, pero el francés no ve una "injusticia o fracaso" no conseguirlo. "Lo sería no hacer el máximo para conseguir las cosas", aclaró. "Los jugadores han trabajado todos los días con una profesionalidad increíble, pero el fútbol es así y tenemos que demostrar cada tres días y eso es nuestra suerte también. Creo que estamos dando todo lo que tenemos dentro", añadió.

'Zizou', que insistió en que se siente en este tramo decisivo "a gusto y bien", se concentra "únicamente" en el partido y quiso aparcar "las cosas de fuera" como los mensajes en redes sociales. "No me interesan y no es el momento. Esto no lo vamos a poder arreglar, se tiene que quedar entre ellos (las aficiones)", zanjó, eludiendo hablar también de los posibles fichajes de Théo Hernández y Vinicius Jr.

Lo que tiene claro el preparador madridista es que el Atlético les "impedirá hacer cualquier cosa con sus armas". "Nosotros tenemos que intentar seguir nuestro camino desde el minuto uno", reiteró a modo de mensaje. "Hay que darlo todo en el campo, no creo que vaya a haber un problema con la actitud de los jugadores", admitió.

"SÓLO ES UN PARTIDO DE FÚTBOL"

"Lo importante es que conocemos los riesgos y que hay que hacer un partido excelente para pasar. Necesitamos tranquilidad, serenidad y pensar que es un partido de fútbol, no otra cosa. Hablamos mucho del partido, de polémicas, pero es un partido de fútbol, nada más", recordó Zidane.

El exjugador cree que "han cambiado muchas cosas" desde que perdiese su primer derbi el año pasado en el Santiago Bernabéu y que las finales ganadas a los rojiblancos en Lisboa y Milan. "Es del pasado y no podemos pensar en eso porque es un partido distinto y ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras. Que hayamos dos finales no significa que vayas a pasar y si pensamos eso nos equivocamos", avisó.

Zidane cuenta con "una plantilla increíble" a la que dio el "mérito" de los actuales resultados. "Yo intento ser el mismo, el que maneja el barco. Todos tenemos que dar el máximo, yo el primero, y luego los jugadores. Todo depende de finales o títulos, siempre es así, pero eso no me interesa", subrayó.

Finalmente, dejó caer que Pepe y Varane estarán en la lista de convocados y elogió una vez más a Nacho Fernández, que podría jugar de lateral por la baja de Carvajal. "Sabemos que es un central que puede jugar en cualquier posición de la defensa y que siempre lo ha hecho fenomenal", apuntó.