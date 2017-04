Zidane: "No vamos a especular, el partido de la ida no asegura nada"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no van a "especular" con la ventaja de la ida (1-2) este martes en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (20.45 horas), y ha afirmado que tiene "decidido" el once, aunque no ha desvelado si Isco Alarcón, autor de dos goles ante el Sporting, formará de inicio.

"Tendremos que hacer un buen partido, estar muy fuertes e intentar ganar. No vamos a especular, vamos a olvidar el partido de ida; tenemos el partido de vuelta. Sabemos la dificultad que supone, porque el Bayern no cambia mucho en casa o fuera. Lo vamos a tener que jugar muy bien", declaró en la rueda de prensa previa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En este sentido, considera que no les afecta que esté o no disponible el delantero polaco Robert Lewandowski. "Sabemos que es un verdadero '9', un plus para el Bayern. No estoy preocupado, son buenos en todas las líneas, estoy preparado para lo que nosotros tenemos que hacer", manifestó.

"No hay un punto más fuerte, es un conjunto muy bueno en todas las líneas. Sabemos que tienen muchas cosas para hacer daño al rival, y también defectos. Vamos a intentar jugar nuestro juego, el partido de la ida no asegura nada, tenemos que hacer otro gran partido. El Bayern va a hacer un gran partido, se va a decidir en los detalles pequeños", añadió.

"ISCO ESTÁ PREPARADO, COMO TODOS"

Por otra parte, el técnico francés afirmó que Isco Alarcón, que anotó dos goles ante los asturianos, el último de ellos para ganar el partido en el minuto 90 (2-3), está "preparado", y reconoció que está teniendo poca presencia en la Liga de Campeones por "casualidad". "Isco está preparado, como todos los demás. Lo decidiremos mañana", dijo.

"Si no ha jugado mucho en la 'Champions' es una casualidad. Al ver las estadísticas será fuerte para él, que ha jugado 70 minutos. Es poco", señaló, además de asegurar que no ha tenido "ninguna" conversación con él acerca de una posible renovación.

Tampoco quiso hablar del once titular que formará ante los alemanes. "Lo tengo decidido, pero no lo voy a comentar. Lo están haciendo todos fenomenal. Tengo que elegir, pero me alegro de que estén todos a este nivel y tener más dificultad para hacer el equipo", explicó.

Además, el preparador madridista reiteró que todos sus jugadores se saben "importantes" y entienden "que pueden marcar la diferencia". "He sido jugador y sé que es importante que se sientan queridos e importantes. Ellos creen en lo que yo les digo y podemos llegar al mismo objetivo. Es el AND de este club. Son grandes jugadores, y eso facilita mucho las cosas", subrayó.

Por ello, Zidane tampoco quiso desvelar si jugará el colombiano James Rodríguez. "Está en mi mente todos los días, como todos. Vamos a necesitar de todos mañana y en los partidos que van a venir. Con James tengo el mismo pensamiento que los demás; juega menos, pero no cambia nada lo que pienso de él, quiero mucho a todos", apuntó.

"ADMIRO Y QUIERO A MIS 24 JUGADORES"

Sin embargo, sí habló de su confianza en su compatriota Karim Benzema. "Son jugadores a los que exigimos mucho porque tienen mucho talento. Sabemos que cuando no estamos muy bien nos van a criticar. Lo que me gusta es que tienen mucha personalidad y las críticas no les van a cambiar su forma de jugar. Están concentrados y eso es magnífico. Tengo 24 jugadores, les admiro y les quiero, estoy muy contento", expresó.

El de Marsella reconoció además que "tampoco" ha hablado con el presidente del club, Florentino Pérez, sobre su continuidad o no al frente del banquillo, y que continúa viviendo "el día a día".

Por último, Zidane solicitó el apoyo de los seguidores blancos. "Nuestra afición va a ser mucho más importante de lo habitual, siempre la necesitamos y siempre está ahí. Sabemos que tenemos un jugador más con la afición; les pido que estén con nosotros a tope como siempre. Es siempre un plus tener la afición del Bernabéu, y más en partidos como este", concluyó.