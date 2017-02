El Alavés jugará la primera final de Copa de su historia

Etiquetas

El Deportivo Alavés jugará la primera final de Copa del Rey de su historia tras la victoria cosechada este miércoles (1-0) en las semifinales frente al Celta de Vigo en casa, y lo hará dieciséis años después de que el equipo vitoriano alcanzara la final de la Copa de la UEFA, donde cayó derrotado ante el Liverpool en un partido que se acabó decantando a favor de los ingleses en el gol de oro.

La épica batalla que se vivió en el Westfalenstadion de Dortmund el 16 de mayo de 2001, cuando Liverpool y Alavés luchaban por el título de la UEFA, tuvo todos los ingredientes para ser recordada como una de las grandes finales europeas. Nueve goles y una eterna prórroga que acabó por tumbar la ilusión del equipo dirigido por José Manuel Esnal 'Mane'.

La generación de Antonio Karmona, Javi Moreno, Cosmin Contra y los argentinos Desio, Astudillo y Herrera, entre otros jugadores, se quedó sin su ansiado título, que habría sido el primero de la historia vitoriana, a pocos minutos de conseguir forzar la tanda de penaltis ante todo un transatlántico del fútbol europeo.

Los ingleses se colocaron 2-0 en cuarto de hora, tras lo cual el Alavés reaccionó, pero no lograría un respiro hasta el 4-4 que anotó Jordi Cruyff, gracias al cual logró forzar la prórroga 'in extremis'. Finalmente la suerte no estuvo de su parte, y un autogol de Delfí Geli supuso la victoria de los 'reds', debido a la vigencia de la regla del gol de oro.

Ahora, dieciséis años después y sin haber vuelto a disputar ninguna fase final, los babazorros se medirán al FC Barcelona, el 'rey de copas', que suma ya 28 victorias en esta competición en sus palmarés. Además, el equipo que ahora dirige Luis Enrique va a disputar la que será su cuarta final consecutiva en este torneo.