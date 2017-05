La Copa que Mourinho no quería ganar le servirá al United para jugar la Champions

Etiquetas

La victoria del Manchester United de Jose Mourinho ante el Ajax de Ámsterdam en la final de la Europa League (0-2), el trofeo que el técnico luso dijo en 2013 que no quería ganar, ha dado el billete a los 'red devils' para jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.

El equipo inglés, que ha conseguido este miércoles el último título europeo que le quedaba por añadir a sus vitrinas, terminó la Premier League en sexta posición. Los de Mourinho quedaron a seis puntos del Arsenal, que se clasificó para jugar la Europa League la próxima campaña, lo que les dejaba con la final de dicho campeonato como única baza para luchar por una competición continental el curso que viene.

Para más inri, es la competición que el entrenador portugués no quería ganar la que le permitirá disputar la 'Champions', un trofeo que ha levantado dos veces, con el Oporto y con el Inter de Milán. Esas declaraciones las hizo en el año 2013, cuando su antecesor en el Chelsea, Rafa Benítez, se hizo con el segundo título continental más importante a nivel de clubes.

"No quiero ganar la Europa League. Si ganamos esta competición sería una gran decepción. No me apetece acabar ahí. Siento que la Europa League no es una competición para mis jugadores", afirmó el de Setúbal.

La Europa League servirá, por tanto, como salvación a una temporada de contrastes en el Manchester United. Los de Mourinho han escalado hasta lo más alto en la segunda competición continental más importante a nivel de clubes, pero han completado una participación en la Premier que ha estado muy lejos del nivel deseado.