Cristiano Ronaldo: "Vamos a ir a Málaga a ganar"

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo no vaciló a la hora de afirmar que el cuadro blanco acudirá a Málaga el próximo domingo a "demostrar" que son "mejores" y quiere "ser campeón" de LaLiga Santander en la última jornada, donde a pesar de necesitar un punto en la pelea con el FC Carcelona saldrán a por la victoria.

"Falta un partido. Sabemos que tenemos que ir hasta el final. El equipo ha estado muy bien. Falta un partido y vamos a ir a ganar. El objetivo de este equipo es siempre ganar. Sabemos que el Málaga es un buen equipo y somos el Madrid, tenemos que demostrar que somos mejores y queremos ser campeones", indicó a Movistar Plus tras el duelo de este miércoles en Balaídos.

El delantero portugués insistió en la importancia de haber dado prioridad este año a llegar bien físicamente a las últimas jornadas. "Se gana siempre al final. He hecho una sesión muy buena este año con ayuda de todos. Tenemos buenos jugadores y me he guardado un poco más este año para estar en la fase final que es donde se decide todo. Estoy ayudando al equipo con goles", afirmó.

Además, Cristiano restó importancia al gol cantado que dejó escapar en el tramo final. "Lo más difícil lo he hecho, que es abrir el marcador y hacer el segundo. No es un hábito fallar así que puede pasar, soy humano y también puedo fallar", apuntó tras ser protagonista del duelo aplazado ante los de Vigo.

Por otro lado, el ariete luso explicó que tienen mucho en juego el próximo domingo en Málaga como para pensar en la final de la Liga de Campeones el tres de junio ante la Juventus. "Tenemos que pensar en el domingo. Tenemos que ganar para ser campeones y después tenemos 15 días para preparar bien la 'Champions'", finalizó.