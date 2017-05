Simeone: "Hay un cansancio tremendo en los futbolistas"

Etiquetas

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado la "felicidad enorme" que le produce haber asegurado la tercera plaza de la Liga Santander y ha reconocido que sus jugadores acumulan "un cansancio tremendo" a falta de un partido para cerrar la temporada.

"Ha sido la temporada más complicada desde que estoy en el club. El arranque fue duro, en octubre muchos creían que ya estábamos fuera de todo y estamos llegando al final otra vez terceros y con una cantidad enorme de puntos en la segunda vuelta. Ha sido una carrera contra el Sevilla tremenda y dificilísima porque compitió muy bien durante gran parte de la temporada, pero nosotros nunca bajamos los brazos", analizó Simeone ante la prensa tras empatar con el Betis.

El técnico destacó que fueron "muy regulares en la segunda vuelta" y que eso permitirá a sus jugadores "tener una vez más la recompensa de llegar a la Liga de Campeones de forma directa". "Parece simple por todos los logros que hemos tenido en este último tiempo, pero para mí es una felicidad enorme", destacó, sin querer poner una nota a su equipo esta temporada.

"La nota se la dejo ustedes, nos van a faltar dos partidos en la temporada, una pena porque son los dos más bonitos, la final de la Liga de Campeones y la Copa del Rey, pero sobre todo para todos aquellos que no creían en este equipo en el mes de octubre o noviembre no me quiero olvidar. Fuimos bastante mejores en esta segunda vuelta", indicó.

Además, el 'Cholo' felicitó a sus jugadores por puntuar en "un partido complicado". "Empezamos bien en los primeros diez minutos, luego ellos tomaron el mando del partido, tuvieron situaciones de gol y en el segundo tiempo otra vez intentamos parecernos más a lo que somos nosotros. Hay un cansancio tremendo en los futbolistas, sobre todo los que más han jugado a lo largo de la temporada. No han tenido descanso y la verdad que son unas fieras porque aún cansados te dan todo", agradeció.