Simeone: "En este momento lo emocional vale mucho más que lo que tengas en las piernas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado que en este momento de la temporada "lo emocional vale mucho más que lo que tengas en las piernas" dado que "evidentemente lo que te estás jugando es muy importante", y se ha negado a comentar cualquier aspecto del partido europeo ante el Real Madrid, apuntando que el único regalo de cumpleaños que quiere es "ganar mañana" a Las Palmas.

"En este momento lo emocional vale mucho más que lo que tengas en las piernas. El trabajo lo tiene, el compromiso está, y evidentemente lo que te estás jugando es muy importante", dijo ante la prensa Simeone, que este viernes cumple 47 años y que finalmente podrá sentarse en el banquillo del Estadio de Gran Canaria.

"Fui muy respetuoso con el árbitro en cuanto a la situación, solamente le comentaba por qué no dejaba tirar el tiro libre cuando había amonestado previamente al jugador del Villarreal por no dejar patear. Se generó lo que se generó y gracias a Dios puedo estar mañana", agradeció, después de que Apelación anulara su sanción inicial de dos partidos.

En cuanto a la situación de LaLiga Santander, el argentino destacó que "se está viviendo algo muy bonito en la lucha por la sexta plaza y séptima plaza, por la tercera con el Sevilla o por el primer lugar entre Real Madrid y Barcelona". "Está la competición muy bonita y después de ver cómo ha competido el Sevilla este año solo espero que lo haga bien", avanzó, avisando de que su rival por el tercer puesto arrastra menos cansancio.

"Fueron eliminados en octavos de la Copa del Rey y en octavos de la Liga de Campeones, así que han tenido más tiempo para estar frescos y llegar en buenas condiciones a este final de temporada. Tenemos una distancia mínima pero importante", señaló sobre la diferencia de goles ganada con el equipo hispalense, ya que ambos tienen 68 puntos.

NI UNA PALABRA SOBRE EL REAL MADRID

Repetidamente felicitado por los periodistas por su cumpleaños, el 'Cholo' aclaró que el único regalo que quiere es "ganar mañana" al equipo canario, dejando claro que no iba a decir ni una palabra sobre el Real Madrid, su siguiente rival en semifinales de la Liga de Campeones.

"Desde hace cinco años y medio siempre nos hemos manejado igual en todas las situaciones que nos han tocado y no vamos a cambiar. Me conocen, conocen mi forma de trabajar y siempre buscaré lo mejor para resolver el siguiente partido. En casa dan un paso más, estarán frescos y con mucho entusiasmo, me espero un clásico partido de final de temporada", reflexionó.

Además, el argentino se negó a comentar las palabras de Jesé Rodríguez sobre Antoine Griezmann, diciendo que "es su opinión y es respetable", y no desveló el acompañante del francés en la delantera este sábado. "Está entre Gameiro, Correa y Fernando (Torres). Resolveré por lo que perciba y pensando en lo que pueda hacer más daño por las características del rival", concluyó.