Àlex Márquez: "He ido 'cagado' toda la carrera"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), ganador este domingo de la carrera de la categoría intermedia en el Gran Premio de España, ha asegurado que la caída de su compañero Franco Morbidelli, líder del Mundial, al principio de la carrera ha cambiado todos sus planes, y ha reconocido que ha tenido miedo a fallar durante el resto de la prueba.

"Me quedaría durmiendo en el podio toda la noche, ha sido increíble. Se me han descuadrado todos los planes que tenía cuando he visto a Morbidelli -su caída-; he ido toda la carrera 'cagado' y no conseguía tener un ritmo constante", explicó a Movistar MotoGP al concluir la carrera en el trazado jerezano.

Además, el de Cervera contó que decidió aflojar al sufrir "algún susto". "He tenido algún susto liderando con cinco segundos y he decidido bajar el ritmo, porque con este calor era muy fácil irse al suelo. He cometido errores que hay que pulir para las siguientes carreras y es en lo que tenemos que trabajar este fin de semana en Alcañiz. Ya llevaba mucho tiempo persiguiéndolo y ganar aquí, en Jerez, es un sueño", subrayó.

El catalán apuntó también por qué Morbidelli consiguió adelantarle al principio de la carrera. "He cometido un error, y me ha ido bien, por suerte. Iba muy cómodo detrás de él y he decidido quedarme un ratito. He visto su caída, no avisaba. Era muy complicado", manifestó.

Por último, Márquez afirmó que fue la carrera más larga de su vida "junto a Montmeló 2014". "Esta se me ha hecho mucho más larga", confesó, antes de hablar de su celebración con su hermano Marc, al que le ha contado algunos detalles del estado de la pista. "Chillábamos los dos, como dos locos. Quiero dedicar esta victoria a mi madre, que es el Día de la Madre, y a mi abuela, que ha sido mi segunda madre, en paz descanse. Un beso a todas las madres de todo el país y todo el mundo", concluyó.