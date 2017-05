Àlex Márquez: "El comienzo de mi carrera en casa no ha podido ser más positivo"

Etiquetas

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) celebró tener su "positivo" comienzo del Gran Premio de España, después de dominar este viernes las dos sesiones de entrenamientos libres, demostrando ser "competitivo en cualquier condición", aunque también pidió cautela.

"El comienzo de mi carrera de casa no ha podido ser más positivo. Siempre es especial correr en casa y no habríamos podido empezar mejor en el FP1 y el FP2. También estoy encantado porque he ido rápido en ambas sesiones, tanto en seco como en mojado, y eso demuestra que somos competitivos en cualquier condición", señaló Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

De todos modos, el ilerdense sabe que el sábado deben "seguir mejorando y trabajando más en la puesta a punto de seco". "Pero estoy satisfecho. He sido constante en ambas condiciones y me siento preparado para cualquier cosa, aunque afortunadamente parece que el tiempo va a ser bueno y estará seco en lo que resta del fin de semana", apuntó.

"Solo es viernes y aunque hemos empezado bien, tenemos que mantener la concentración para asegurarnos de estar entre los seis primeros mañana en los cronometrados", sentenció el de Cervera.

Por su parte, su compañero de equipo, Franco Morbidelli, dejó claro que les queda "trabajo por hacer" después de ser el quinto más rápido de una jornada donde su "velocidad y ritmo" no fueron "súper buenos".

"Tampoco está tan mal, pero siempre quieres ir más rápido. No estoy tan lejos del primeros, pero tenemos que acercarnos mañana para poder luchar otra vez por la primera línea", admitió el líder del Mundial de Moto2.