Àlex Márquez: "Mi objetivo del sábado será mejorar las sensaciones con el tren delantero"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que aunque ha ido bien en cuanto a "ritmo y consistencia" durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya, donde ha marcado el segundo mejor tiempo acumulado tras su compañero Franco Morbidelli, ha explicado que el sábado, en la sesión de calificación, se centrará en "mejorar las sensaciones con el tren delantero".

"Me siento mejor en lo que respecta al ritmo y consistencia, pero mi objetivo para mañana será mejorar las sensaciones con el tren delantero. Estoy bastante contento pero si podemos mejorar en ese punto, mañana estaré mucho más contento. Hoy he tenido la oportunidad de probar el nuevo sector final del circuito, que incluye la nueva chicane, y creo que es mejor para la seguridad", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera reconoció que durante la primera sesión, por la mañana, tuvo "varios problemas" y que por la tarde empezaron "en la misma situación". "Con solo cuatro neumáticos blandos en la selección nos hemos guardado alguno, porque necesitaremos dos para los cronometrados y uno para la carrera, así que solo he montado el blando en la última salida", manifestó.

Por su parte, su compañero y líder del Mundial de Moto2, el italiano Franco Morbidelli, apuntó que la segunda sesión ha tenido "un poco de todo, con caída incluida al final". "Estoy contento de cómo ha ido el día. Hemos hecho un gran progreso para mejorar la puesta a punto de la moto, aunque he cometido un error en la curva cinco y me he caído", expresó.

"No he tenido suerte, pero a pesar del error mis sensaciones con la moto son muy buenas. Todavía tenemos varios puntos en lo que podemos mejorar, pero estoy seguro de que llegaremos preparados a la carrera del domingo para dar el máximo", finalizó.