Àlex Márquez: "Era fácil perder puntos, hemos hecho una carrera inteligente"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado satisfecho con su cuarto puesto en el Gran Premio de Francia porque, dada su lesión, parecía un fin de semana en el que sería "fácil perder puntos", y que a pesar de todo ello "el podio ha estado cerca".

"Estoy contento, ha sido un fin de semana difícil para nosotros, con la caída, la lesión, y era fácil perder puntos. Hemos hecho una carrera inteligente, el podio ha estado cerca", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP. "He sido cuarto, son puntos importantes para el Mundial. Ahora a recuperarme y a Mugello", continuó.

Por otra parte, el catalán explicó sus sensaciones al correr lesionado después de su caída del sábado. "En los cambios de dirección me costaba, perdía en la última chicane y en la curva cinco, que era de izquierdas, es donde sufría un pelín más", subrayó.

Por último, sobre la maniobra de adelantamiento del suizo Thomas Luthi (Kalex) para ser tercero, el de Cervera no quiso polemizar y afirmó que "hay que aceptarlo y ya está". "Luthi me ha pasado por lo verde cuando ha abierto gas, me ha pasado muy bien por dentro pero luego no tenía ángulo para girar, así son las carreras", concluyó.