Asensio: "No me seduce irme a ningún gran equipo europeo porque mi meta es ser titular en el Madrid"

El jugador de la selección española Marco Asensio señaló que no le "seduce" la idea de irse y ser titular en algún gran club europeo porque su "meta" es ser titular en el Real Madrid y apuntó que su objetivo con la selección es mantenerse en la Absoluta.

"No me seduce irme a ningún gran equipo europeo. Mi intención es seguir en el Real Madrid, el seguir teniendo muchos minutos y mi meta es ser titular en él", indicó Asensio este jueves en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol.

El centrocampista, de 21 años, tuvo una racha en el conjunto blanco donde Zinedine Zidane no contó mucho con él, pero la clave fue "mantener la cabeza fría" y "seguir trabajando cada día". "No estaba acostumbrado a no jugar y mantener el trabajo que he ido haciendo en los entrenos y aprovechar la oportunidad del míster ha hecho que haya podido acabar la temporada de muy buena forma", subrayó.

Respecto al alejamiento de David de Gea del club blanco, el balear confesó no haber "hablado de ese tema" con el guardameta al que ve "tranquilo y bien". "Tenemos tres grandes porteros como son Keylor, Kiko (Casilla) y Rubén (Yáñez) y como he dicho es cosa del club y ya se decidirá por su parte todo lo que venga en el futuro", señaló.

Además, el jugador espera que tanto Álvaro Morata como James Rodríguez "pueden seguir" en el Real Madrid. "Son dos grandes jugadores y nos han aportado mucho durante toda la temporada", destacó.

Con todo, el objetivo del centrocampista con el Real Madrid es "intentar tener más minutos" y sobre todo "importantes" como al final de la temporada, además de seguir ganando títulos, mientras que con la 'Roja' busca mantenerse en la Absoluta y para ello hay que empezar con el partido clasificatorio ante Macedonia.

"Es el último partido de la temporada, aunque a mí me queda la Sub-21, y es un partido crucial para seguir en la lucha por ir al Mundial, el más importante de la concentración e iremos a Macedonia a hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos", aseveró Asensio.

Finalmente, dio su opinión sobre los pitos a Gerard Piqué en el amistoso ante Colombia, remarcando que la gente es "libre" de expresar lo que siente, pero que no les debe "distraer" y que debe quedar "en una anécdota". "El equipo está muy unido. Nos tenemos que centrar en Macedonia y es lo único que importa", subrayó.