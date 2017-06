Azpilicueta: "La temporada ha sido fantástica y me ha servido para estar con España"

Etiquetas

El internacional español César Azpilicueta reconoció la "temporada fantástica" que ha vivido con el Chelsea y que le ha "servido para estar" con la selección, donde los de Julen Lopetegui afrontan en las próximas semanas un amistoso ante Colombia y un "importante" duelo de clasificación para el Mundial de Rusia ante Macedonia.

"Tenemos un partido muy importante en junio, venimos con distintos parones de competición, pero tenemos que tener claro que lo importante que es ganar en Macedonia", afirmó, concentrado con la selección ya desde el sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid.

El defensor del Chelsea, campeón de Premier esta temporada, reconoció que con Antonio Conte ha crecido hasta el punto de convertirse en un buen central. "Son dos estilos diferentes, aunque en la selección a veces ya hemos jugado con defensa de 3", indicó.

"Yo he jugado casi toda la temporada de central, me ha servido para crecer, aprender automatismos y para mí la temporada ha sido fantástica. Eso me ha servido para estar aquí, porque el nivel que tenemos en España es tremendo", afirmó.

Por otro lado, Azpilicueta se refirió al Europeo que afronta la selección Sub-21 en Polonia dentro de dos semanas, coincidiendo en rueda de prensa este sábado con un Gerard Deulofeu ya absoluto pero que volverá a liderar al equipo de Albert Celades.

"Gerard Deulofeu sabe lo que es ganar un Europeo con la Selección, tienen un gran equipo, muchos vienen con nosotros a la Absoluta. Personalmente, cuando nosotros la ganamos fue muy bonito, es difícil clasificarse y el consejo sería que lo disfrutaran", finalizó.