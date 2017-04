Berizzo: "Mi ilusión de ser entrenador del Celta sigue intacta"

Etiquetas

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, reconoció que tanto él como el club siguen conversando sobre su renovación y recalcó que su "ilusión" por continuar al frente del equipo vigués "sigue intacta", pero aparcó cualquier anuncio sobre su futuro porque no quiere que sus hombres de descentren en un momento vital de la temporada.

"Vamos y venimos. Unas veces quiera una cosa yo, otras me plantean otra, me mejoran en otra cosa, es algo que forma parte de la conversación, pero el diseño del equipo tiene similitudes, con inversión, que va a suceder, e imaginamos un equipo mejor. Luego existe el aspecto contractual que es discutible", señaló Berizzo en rueda de prensa.

El preparador argentino sí dejó claro que no es alguien que le guste sacar "ventaja de los momentos", como es el caso actual con el equipo al borde una posible final europea. "Si me siento en una mesa a hablar lo que rodea en lo anímico no cuenta", aseveró.

Además, aclaró que "a veces la valoración personal no puede ir de la mano de la económica, porque la economía es algo que hay que cuidar mucho". "Pero yo me valoro desde otros puntos de vista y no quiero que pase por lo económico, aunque es algo que determina cuanto te aprecian", comentó.

"Jamás cotejaría una oferta del Celta con una de uno equipo que no se puede equiparar al Celta, es desventaja. Nunca compararé ofertas, no sería justo. Si no estoy gusto y valorado aquí me voy a mi casa", añadió Berizzo.

En este sentido, también admitió que no dice "todo" lo que piensa porque se "abriría frentes de dispersión" que no quiere y que tampoco va a decir algo que "compromete a terceros". "Tengo muchas intenciones de seguir aquí, mi ilusión de ser entrenador del Celta sigue intacta, pero lo que venga quiero que me deje satisfecho, ilusionado y valorado", subrayó.

El entrenador del Celta reconoció que Carlos Mouriño, presidente del club, "esperó lo suficiente para buscar una solución que nunca encontró" al tema de Balaídos y celebró que "nada" de eso les "afectó", "Y yo no quiero ser un ingrediente más que colabore con esa desconcentración. Si llego a un acuerdo lo postergaré porque quiero toda la atención en los partidos determinantes que vienen", confesó.

Tampoco ha hablado con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sobre la posibilidad de ser seleccionador porque "no tenía en ese momento libertad" porque tiene contrato con el Celta y remarcó que Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla al que se medirá este jueves, "es un hombre totalmente capacitado" para ese cargo y que si es elegido "intentará con una generación muy buena optar al Mundial".