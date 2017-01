Bolt: "Es duro tener que devolver una de mis medallas"

Etiquetas

El atleta jamaicano Usain Bolt ha confesado este viernes que "es duro" tener que devolver la medalla de oro que Jamaica consiguió en el relevo olímpico de 4x100 en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 por dopaje de Nesta Carter y que, según ha dicho el plusmarquista mundial, ya la ha devuelto porque "lo requería el Comité Olímpico Internacional".

"Es duro tener que devolver una de mis medallas y ya la he devuelto, por supuesto, porque así lo requería el Comité Olímpico Internacional. No estoy contento con esto, pero es una de esas cosas que pasan en la vida", dijo el atleta, récord del mundo en los 100 metros lisos con 9,58 segundos, conseguido en Berlín en 2009.

El pasado miércoles, 25 de enero, el COI dio a conocer la sanción que afectaba a todo el equipo jamaicano por el dopaje del corredor Nesta Carter, motivo por el cual Usain Bolt perdió una de sus nueve medallas de oro olímpicas. El reanálisis de las muestras que está realizando el COI detectó el positivo de Carter en methylhexanamina, un estimulante.

A pesar de la sanción, Bolt ha dicho que seguirá con su preparación para lo que resta de temporada. "No puedo permitir que eso me disuada de concentrarme en esta temporada, así que estoy concentrado, pero no estoy contento", dijo el caribeño.

"Creo que he conseguido mucho, esto no cambia lo que he hecho a lo largo de mi carrera. He trabajado duro, me he esforzado y he hecho cosas que nadie ha hecho antes. He conseguido tres medallas de oro en los 100 y 200 metros", afirmó el jamaicano, que se retirará después del Campeonato del Mundo que se celebrará en Londres, en 2017.