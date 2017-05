Carvajal: "La Champions es la esencia del madridismo"

Etiquetas

El defensa del Real Madrid Daniel Carvajal trató de explicar lo que significa para el conjunto blanco una competición como la Liga de Campeones, la que cataloga como "esencia del madridismo" y que el próximo 3 de junio tendrán la oportunidad de levantar por duodécima ocasión si ganan la final en Cardiff a la Juventus de Turín, su tercera tras las disputadas en Lisboa y Milán.

"La 'Champions' para el madridismo es su esencia. Es algo mágico, difícil de explicar. Cuando era pequeño, iba al estadio y escuchabas el himno y pensabas que estar ahí abajo te tiene que poner los pelos de punta. Cada partido que puedo disfrutar de ese himno, le estoy muy agradecido al Real Madrid. Pasas de los nervios a la emoción y las ganas de comerte el mundo de una forma brutal", declaró Carvajal en una entrevista a 'Codere'.

Además, el canterano madridista recordó la primera de las finales que ha disputado hasta la fecha con el Real Madrid, en la que Sergio Ramos consiguió empatar el encuentro en Lisboa en los últimos compases y aseguró que, desde ese instante, el mundo entero "sabía" que se llevarían la victoria.

"Me acuerdo del córner, intenté dar un apoyo a Luka Modric en corto, que menos mal que no me la dio porque si no no hubiésemos marcado seguro. Cuando remató Sergio Ramos me volví loco corriendo hacia el córner, celebrándolo con la gente, porque yo creo que todo el mundo sabía en ese instante que la final iba a ser nuestra", confesó.

Por otro lado, el de Leganés explicó como está siendo su periplo en el club madridista desde su llegada tras cesión en el Bayer Leverkusen y en el que espera mantenerse "muchos años".

"No te acostumbras hasta que pasa un tiempo, al principio estás como en una nube, disfrutas de cada momento, cada entrenamiento, cada balón. Pero poco a poco te vas haciendo a la idea de lo que es el Real Madrid, de lo que significa su primera plantilla, de la repercusión que tiene a nivel mundial. Es algo que todos querrían vivir", resaltó.

Finalmente, quiso remarcar el "apoyo" que siente por parte de sus compañeros y su cuerpo técnico, algo que al lateral le enorgullece sobremanera. "Todo el equipo te apoya, sientes ese afecto, es una de las cosas más bonitas que recuerdo. Al fin y al cabo soy canterano, no llevo muchos años en el primer equipo y sentir ese afecto del equipo te llena de alegría", concluyó.