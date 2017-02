Claudia Galicia busca estar entre las cinco primeras en la prueba de la Copa del Mundo de skimo en Turquía

Etiquetas

La atleta del equipo RSM Spain Claudia Galicia afronta la tercera prueba de la Copa del Mundo de skimo, que se disputa este sábado por vez primera en Turquía, en la estación de Ergan, con el objetivo de lograr un bue resultado en las categorías Individual y Sprint y "estar entre las cinco primeras".

"No conozco Ergan, no he ido nunca. Será la primera vez que vaya. Es una Copa del Mundo que me la tomo con un sentido un poco diferente, más como experiencia, un país nuevo... A ver cómo nos lo encontramos todo.

Esta es la última prueba de la Copa del Mundo antes del primer fin de semana libre. Hace seis semanas consecutivas que compito, poco descanso, todo se acumula pero de momento me encuentro con buenas sensaciones. Estoy contenta y con ganas. Así que a ver cómo va esta semana. Intentaré estar entre las top 5", comentó.

Este sábado la élite mundial de la skimo tomará parte en la Individual y domingo lo hará en el Sprint. La competición tendrá lugar en una pista de 15 kilómetros, que incluye descensos y ascensos, con un desnivel de 1.700 metros.