Karembeu: "El Madrid ha ido construyendo cada victoria con confianza y madurez"

Etiquetas

El exfutbolista del Real Madrid Christian Karembeu calificó de "histórica" la temporada del Real Madrid con la conquista de la Liga y la 'Champions League', tras un año en el que el conjunto blanco ha ido "batiendo récords" y logrando cada una de sus victorias "con confianza y madurez".

"Ha sido un año histórico para el Real Madrid, pero también merecido porque ha hecho una temporada tremenda, batiendo récords y, sobre todo, construyendo cada victoria poco a poco con confianza y madurez", indicó el centrocampista francés tras formar parte del equipo de leyendas del Real Madrid este domingo en el 'Corazón Classic Match'.

"Siempre es un sentimiento de unidad, de formar parte de una familia mundial que es el Real Madrid", detalló de su participación en el encuentro benéfico que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu ante la Roma, y en el que el equipo merengue se impuso con contundencia por un resultado de 4-0.

Un estadio que quizá no vuelva a pisar con la elástica blanca James Rodríguez, al que el galo describe como un "talento puro" y entiende su deseo de marcharse "para jugar minutos". "Es parte de la industria del fútbol, los futbolistas a veces se quedan y a veces se van. Tendremos que esperar a la nueva temporada", sostuvo.

Por su parte, otro de los jugadores que también habló tras el partido benéfico fue el brasileño Sávio Bortoloni, para el que regresar al Bernabéu "siempre es especial", y más aún con motivo de "la causa solidaria por África". "El resultado es lo de menos, porque cuando ves que la gente disfruta y ayuda es muy bonito", expresó.

Acerca de su ex equipo, en cuyas filas ganó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), reconoció que acaba la temporada "con una fiesta increíble". "La afición compareció y me vuelvo a Brasil con el deber cumplido. Ver a mis ex compañeros y al Bernabéu lleno es increíble", declaró.

Comparando sus años como jugador madridista con los recientes éxitos blancos, el brasileño explicó que "son épocas diferentes, competiciones y jugadores diferentes". "Cada época tiene una historia que marcó muy fuerte. Lo más importante para mí es que, de una forma u otra, fui parte de una época victoriosa del club", mencionó.