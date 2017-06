Marc Márquez: "Detrás de 'Dovi' vi que nos metería un churro"

Etiquetas

Pese a las cinco caídas previas: "He podido salir a apretar y con el objetivo de ganar"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este domingo tras ser segundo en la carrera del Gran Premio de Catalunya, por detrás del ganador Andrea Dovizioso (Ducati) y por delante de su compañero Dani Pedrosa, que cuando rodaba por detrás del italiano ya se cercioró de que les metería "un churro" a final de carrera y ahí dio por bueno ese segundo puesto que le hace recortar puntos al líder del Mundial, Maverick Viñales (Yamaha).

"Cuando iba detrás de 'Dovi' vi que nos metería un churro en las últimas vueltas. Lo he intentado, he intentado seguirle, pero el problema es que lo que perdía en la recta, cuatro décimas, era imposible recuperarlo en curva porque el problema era el 'grip' y por mucho que empujaras no había manera", aseguró a los medios.

Y es que el poco agarre de los neumáticos volvió a hacer estragos. "Era una carrera en que al principio he salido e iba bastante bien, el neumático trasero caía pero tenía la sensación de que el delantero lo destrozaba. Entrar cruzado en curva desgasta, tenía claro que tenía que controlar a Dani porque creía que sería el más difícil", apuntó antes de reconocer que Dovizioso era el hombre fuerte.

De hecho, Márquez se ha caído cinco veces este fin de semana, aunque no en carrera. "Psicológicamente por muy fuerte que seas afecta, coger el 'feeling' y volver a confiar y salir y empujar es lo que más me ha costado hoy. Pero cuando digo que mi equipo y entorno ayuda mucho es en estos momentos cuando más se nota. He podido salir a apretar y con el objetivo de ganar", celebró sobre ese cambio de mentalidad que ha tenido gracias a los suyos.

"Me ha preocupado Santi (Hernández, su jefe de mecánicos) qué me preocupaba antes de la carrera, y dije 'si me caigo otra vez qué dirán o escribirán'. Me ha dicho 'tú eres Marc y dale' y al final he tomado riesgos. Si no me hubiera caído ayer había muchos número para caerme hoy", se sinceró en este sentido el de Cervera.

Sobre los neumáticos, comentó que está siendo un Mundial difícil por la incertidumbre que provocan. "Ha sido un fin de semana raro otra vez, este campeonato está siendo una montaña rusa. Lo negativo es que hemos tenido más malos momentos que Yamaha, pero en Holanda y Alemania será diferente y tenemos que intentar mejorar los problemas que tengo", manifestó.

Para esta carrera, a la hora de elegir gomas, siguió la estela de Pedrosa. "Con el duro se podía hacer una buena carrera pero al final he pensado, 'hago como los demás'. No tengo que inventar, tengo que copiar, y creía que mi compañero de equipo era el más peligroso y confiaba en que si se ponía delante le podía seguir. Lo he conseguido pero ha habido un invitado sorpresa", apuntó sobre Dovizioso, ganador en Mugello y este domingo en Montmeló.

Por otro lado, lamentó la acción de Danilo Petrucci en la salida con la que casi le tiró al suelo. "Petrucci ha hecho una cosa muy rara, he visto el vídeo y nadie se cruza de estas maneras en las salidas porque sabemos que es muy peligroso. Ha salido cruzado, yo iba recto, he visto aparecer una moto y la suerte ha sido que hemos chocado de lado. Dirección de carrera supongo que le dará un 'toquecillo', se puede ser más o menos agresivos pero en la carrera por lo menos salir recto", argumentó.