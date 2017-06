Marc Márquez: "Prefiero empezar cuarto con cuatro caídas que décimo sin caídas"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado este sábado tras ser cuarto en la calificación del Gran Premio de Catalunya, pese a sufrir cuatro caídas en esta jornada entre la FP4 y la Q, que prefiere estar en esta situación a tener que salir décimo y sin haberse caído, y ha reconocido que en la calificación apretó demasiado forzando esas caídas, perdiendo el control del tren delantero de su moto.

"Pierdes algo de confianza, te caes y das el límite y te vuelves a caer. Tomé muchos riesgos, me caí algunas veces, pero prefiero empezar cuarto con cuatro caídas que décimo sin caídas", aseguró el de Cervera en rueda de prensa.

No obstante, reconoció que cuatro caídas este sábado, doce en lo que va de Mundial, son "demasiadas". "Me hace ver que mañana tenemos que ir donde podamos. Por la tarde no me he notado del todo bien, pero en la Q2 tenía que salir dando el cien por cien, a la segunda vuelta que he tirado me he caído y he vuelto otra vez al cien por cien. Son demasiadas caídas pero me hacen entender cosas para mañana", argumentó.

Además, con Pedrosa en la 'pole', negó que sea un problema de Honda. "Es una consecuencia del estado de la pista, la temperatura tan alta, todos sufrimos mucho con los neumáticos. Dani, en estas condiciones, es muy fino y pesa menos y fuerza menos los neumáticos, hace que pueda tener un ritmo constante. Yo he empujado, y si hubiera sido más fino hubiera tenido menos riesgo. He salido motivado a tope, y lo que ha pasado mejor que pase hoy", señaló.

Por otro lado, negó que el hecho de que Maverick Viñales haya tenido más problemas que él, con el líder noveno en la parrilla, le haga estar mejor. "Ni me hace estar más tranquilo ni más preocupado. Tengo seis rivales ahora, vamos cuartos. No hay un rival sino varios y nosotros tenemos que dar el cien por cien", aseguró.

"Mañana apunta a que hará mucha calor, debemos encontrar nuestro ritmo, nuestro límite, y acabar bien la carrera. Creo que podemos luchar por el podio, el ritmo no es muy malo, y ya veremos si somos capaces de luchar por la victoria o no", argumentó en este sentido el de Cervera.

En cuanto al cambio de trazado, volviendo al de 2016 con el formato Fórmula 1, comentó: "Tras hablar con los otros pilotos, es verdad que si te caías en la 'chicane' moto y piloto se quedaban en medio. Con el 'layout' de la Fórmula 1 es seguro, ya lo probamos el año pasado y la seguridad es lo más importante".