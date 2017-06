Marc Márquez: "Estoy yendo al límite para intentar llegar sexto"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este miércoles en la presentación del Gran Premio de Catalunya que se disputa este fin de semana que, debido a los problemas con el tren delantero de su moto y los neumáticos, está pilotando "al límite" para intentar acabar sexto, como sucedió en Mugello en el pasado Gran Premio de Italia, si bien ha asegurado que luchará hasta el final por remontar y llevarse el Mundial.

"Estoy yendo al límite para intentar llegar sexto, en Mugello pasó esto. Intentaré mejorar más, la moto también, espero remontar este año", aseguró Márquez a los medios tras la presentación de la cita en el CCCB de Barcelona.

El de Cervera reconoció en este sentido que la situación era "mucho mejor" el año pasado, pero aseguró que mientras haya opciones luchará. "De una carrera a otra pueden cambiar muchas cosas, no hemos llegado ni a la mitad del Mundial. Mi primer objetivo es encontrar confianza con el tren delantero. Empezamos de cero en otro Gran Premio, y luchar lucharemos hasta el final", avisó.

El catalán, a 37 puntos del actual líder Maverick Viñales (Yamaha), matizó que las expectativas "son las mismas" que a inicio de temporada. "El objetivo sigue siendo luchar por el título. Estamos cuartos, pero el Mundial es muy largo y estamos a una carrera y media del líder, no es una distancia muy grande. Al final, luchar y remontar es lo que tenemos que hacer", se sinceró.

Con la llegada del Mundial a Montmeló espera tener un punto de inflexión. "En el test me encontré bastante bien y cómodo, tuvimos un buen ritmo. Salimos con un punto de partida, algo es algo y es importante, pero la clave este año es si se acierta con el neumático o no. Aquí son diferentes, a ver cómo va y esperamos no tener que hablar del neumático en nuestro box", aseveró.

"El año pasado era el primero con Michelin, pero teníamos una base de neumáticos y nos íbamos moviendo por ahí. Este año, por querer dar más seguridad y confianza a los pilotos, traen muchos neumáticos asimétricos y provoca tanta variación. Tienes que acertar dos gomas, una derecha y otra izquierda. Espero ir encontrando sensaciones", ahondó sobre el neumático.

En cuanto al cambio de trazado en Montmeló, para dar más seguridad, quiso cerrar el debate. "De gustar, de pilotar, me gustaba más el otro circuito, tenía un ritmo y seguía un trazado. Ahora son como dos circuitos diferentes dentro del mismo, una parte rápida y más de paso de curva y otra parte súper lenta. Al principio lo vi extraño pero después le vas pillando el truco y hace que te guste, es entretenido", comentó.

"Beneficiar o no, al final es un tema de seguridad, no de si beneficia a nadie. No se trata un trazado, se cambia una curva. No creo que sea un tema muy a hablar de ello. Es otro circuito, otra forma de pilotar en aquel tramo", respondió a Jorge Lorenzo (Ducati) y a sus declaraciones asegurando que el nuevo trazado, similar al de la Fórmula 1, beneficia a las Honda.

Precisamente, sobre el balear, cree que irá a más con su Ducati. "Cuando pilotas con él ves que tiene un estilo de pilotaje muy rápido y muy efectivo, pero muy particular. Al final tenía un estilo muy definido para la Yamaha y al cambiar a Ducati le está costando un poco más. El talento lo tiene, ha hecho un podio y poco a poco lo irá sacando", comentó.