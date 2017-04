Marcos Llorente: "Seguir otro año en el Alavés no sería una decepción"

Etiquetas

El centrocampista del Deportivo Alavés Marcos Llorente se ve "preparado para competir al máximo nivel" y tiene claro que no volvería al Real Madrid para "estar en el banquillo", admitiendo que continuar un año más en el conjunto vitoriano "no sería una decepción" porque está siendo "fundamental en su progresión".

"En el Alavés estoy demostrando que estoy preparado para competir al máximo nivel. Quiero triunfar en el Real Madrid, pero no me gustaría estar en el banquillo, aunque sea en el mejor club del mundo porque soy muy competitivo", señala Llorente en una entrevista a la revista 'Sportium' que recoge Europa Press.

Por ello, no tiene "prisa en volver" al club blanco. "Ya veremos lo que pasa en verano. Tengo que analizar lo que es mejor para mí y seguir otro año en el Alavés no sería una decepción. Estoy muy cómodo y el ambiente es buenísimo", advierte.

El madrileño, que sueña con "ganar la 'Champions' y muchos títulos con el Real Madrid", ya conoce a Zinédine Zidane por su paso por el filial madridista. "Aprendí un montón durante los dos años que coincidimos. Habla mucho con los jugadores y sabe sacar lo mejor de cada uno. Me ayudó a mejorar defensivamente. Te pide mucha intensidad en el campo y que siempre seas humilde", recuerda.

De todos modos, Llorente "nunca" se plantearía volver si no se viera "capacitado para jugar" en un club de tanta exigencia y con tantas estrellas. "Si vuelvo es para luchar por un puesto como titular, pero no es algo en lo que esté pensando todos los días", señala el centrocampista.

Llorente, que apunta a Luka Modric como su jugador "favorito" del equipo blanco y a Xabi Alonso como su "referente", deja claro que "nunca" se iría al FC Barcelona, pero no es tan contundente sobre la opción de jugar en el Atlético de Madrid.

"Prefiero centrarme en el presente. La temporada que viene me encantaría jugar en el Real Madrid, pero el Atlético es un grande con una plantilla espectacular, aunque ahora mismo no me planteo esa posibilidad. Estoy centrado en el Alavés y quiero dejar al equipo lo más arriba posible antes de irme", asegura al respecto.

Sobre la temporada en el Alavés, el jugador la califica como "muy positiva", pese a que tenía "dudas antes de fichar". "Pero las cosas me han salido muy bien y acerté de pleno viniendo a Vitoria. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado", confiesa.

"Cambiar de aires viniendo del Real Madrid fue un giro radical, es otro mundo. El equipo está jugando a un gran nivel toda la temporada para conseguir la permanencia y el sueño de ganar la final de Copa sigue ahí. Es un reto muy bonito. Nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, ha sido una sorpresa agradable", prosigue.

A nivel personal, se pone de nota personal "un 7 o un 8" porque no es "conformista" pese a que ha mejorado "mucho" y todavía puede "crecer más". "Lo importante es tener regularidad. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el Alavés porque está siendo fundamental en mi progresión como jugador y persona. Creyó en mí cuando estaba en Segunda B y tiene un proyecto muy bonito", recalca.

"CLARO QUE ME VEO CAMPEÓN DE LA COPA"

Su rendimiento ha provocado una gran cantidad de elogios, pero el centrocampista prefiere ser "humilde" y hacer su trabajo "con tranquilidad". "Aparto los elogios para centrarme simplemente en jugar al fútbol. Mi entorno siempre me lleva por el camino correcto. Si alguna vez se me va la cabeza seguro que me dan una colleja y me ponen las pilas rápidamente", bromea.

El Alavés peleará en mayo por conquistar la Copa del Rey ante el FC Barcelona, una posibilidad que el canterano madridista no descarta. "Claro que me veo campeón. Ya les hemos ganado esta temporada en su campo. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo, pero en el fútbol todo es posible. Confío en llevarnos el título y celebrarlo con nuestra gente, sería increíble", subraya, resaltando que "sería muy especial" por ser jugador del Real Madrid batir al 'eterno rival'.

En cuanto a la selección española, Llorente ve "muy lejano" dar el salto a la Absoluta y considera "un sueño" poder estar en el Mundial de Rusia del año que viene, aunque sabe que Julen Lopetegui conoce "muy bien" a los jugadores de la Sub-21. "Intento mejorar cada día para que cuente conmigo en el futuro. Jugar en la Absoluta es lo máximo para un futbolista, no hay nada más grande", declara.

Finalmente, se refiere a su futbolístico apellido al ser hijo de Paco Llorente, sobrino de Julio Llorente y nieto de Ramón Grosso, todos ellos con pasado en el Real Madrid, el cual no le "pesa". "Estoy muy orgulloso de mi familia y seguir sus pasos es una motivación más para intentar llegar tan lejos como ellos. Siempre me han dado los mejores consejos. Mi tío Julio, que también es mi representante, me llama después de los partidos para analizarlos y aprender de los errores", sentencia.