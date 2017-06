Monreal: "Los resultados de los equipos españoles no meten presión a la selección"

Etiquetas

El lateral izquierdo de la selección española Nacho Monreal afirmó que el buen rendimiento que están dando los clubes españoles en las competiciones europeas "no meten presión" al combinado nacional para hacerlo bien, mientras que recordó la importancia del choque del domingo ante Macedonia de clasificación para el Mundial de Rusia, donde pidió estar "al 100 por cien concentrados" y no pensar en "las vacaciones".

"Creo que los equipos españoles están a día de hoy por encima de otras ligas y Barça, Real Madrid y Atlético están peleando por la 'Champions y lo están haciendo muy bien en las otras competiciones. La Liga española es una de las más fuertes, pero presión no nos mete. Todos los que venimos aquí venimos de grandes equipos y estamos acostumbrados a convivir con esta presión. Ojalá que sigan esta dinámica de buenos resultados", expresó Monreal este lunes en rueda de prensa.

El navarro recalcó que el partido ante Macedonia es "muy importante". "Nos estamos jugando el liderato y no podemos fallar. Nos estamos preparando para un partido complicado y creo que ellos van a apretar arriba, ya lo demostraron cuando jugamos aquí y fue difícil, porque con el 0-0 tuvieron dos ocasiones clarísimas y David (De Gea) hizo dos paradas buenísimas", comentó.

"Fue un resultado abultado, pero ellos tienen buenos jugadores, nada que perder y contra Italia perdieron, pero tuvieron opciones de llevarse los tres puntos y hay que estar 100 por 100 mentalizados. Somos los favoritos y si estamos al 100 por 100 tendremos muchas opciones de llevarnos los tres puntos, pero si no y pensamos en las vacaciones tendremos dificultades", añadió.

El defensa también tiene claro que la "preparación es diferente" por la ausencia de jugadores todavía por la final de la Liga de Campeones. "Pero las fechas son las que son. Unos llevan dos semanas de vacaciones, aunque han seguido entrenando, y tenemos varios Sub-21 que dan un grandísimo nivel y nos aportan esa alegría e intensidad que necesitamos", puntualizó.

"Todos somos conscientes de que a pesar de las fechas que son en la cabeza no hay que pensar en otras cosas, hay que estar centrados que es un partido clasificatorio, que nos jugamos mucho y en los entrenamientos se nota un equipo centrado", subrayó Monreal.

Además, indicó que los futbolistas del Real Madrid, que aún no se han incorporado, "no han parado" y que "física y anímicamente estarán muy bien". " y estamos hablando de grandísimos jugadores que desde el primer momento en el que lleguen se meten en la rueda de selección y van a hacerlo bien y aportando lo que llevan desde hace tantos años", advirtió.

Sobre el amistoso contra Colombia de este miércoles, el jugador del Arsenal recordó que el combinado 'cafetero' es una de "las mejores del mundo en la actualidad" y que está "haciendo las cosas muy bien" y "puede competir con cualquiera". Enfrente estará su compañero equipo, el portero David Ospina, con el que tiene "una buenísima relación". "Es un grandísimo portero, titular indiscutible en su selección y es importante para ellos", opinó.

Preguntado por su año en Londres, resaltó que habían tenido "una temporada irregular" y que no habían cumplido "el objetivo de estar entre los cuatro primeros" de la 'Premier', aunque se iban con "buenas sensaciones" por su triunfo en la FA Cup ante el Chelsea.

"Estoy contento porque el entrenador ha confiado en mí, me he sentido un jugador importante y estoy supercontento de poder venir a la selección", prosiguió Monreal, cuyo futuro sigue ligado a los 'gunners'. "Siempre he dicho que estoy muy contento en el Arsenal, donde me siente importante y tengo la confianza del entrenador que es algo que los jugadores necesitamos. Me quedan dos años y uno opcional y me idea es seguir, mi cabeza está en Londres", sentenció.